MHP Genel Başkanı Bahçeli, Isparta'da konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, çocuklarımızı yetim bırakan teröristlerle emel ve hedef birlikteliği içindedir. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, Mehmetlerimize sıkılmış kurşundur, bölünmeye davet, küresel emperyalizme hizmettir." dedi.

Bahçeli, partisince Isparta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, yarın Türkiye'nin tarihi bir seçim gerçekleştireceğini söyledi.

Yarının aynı zamanda Anneler Günü olduğunu anımsatan Bahçeli, cennetin, annelerin ayağının altında olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun bile farkında olmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, anaları ağlatanlarla kol kola, yanak yanağa olduğunu kaydeden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, çocuklarımızı yetim bırakan teröristlerle emel ve hedef birlikteliği içindedir. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, Mehmetlerimize sıkılmış kurşundur, bölünmeye davet, küresel emperyalizme hizmettir. Kılıçdaroğlu'na ve zillet partilerine verilecek her oy istikrarımızı dinamitlemek, istiklalimizi kundaklamak, istikbalimizi kurutmaktır. Vicdanı, kalbi ve vatan sevgisi olan hiçbir vatandaşım bu vebale ortak olamaz, olmamalıdır." ifadesini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi, ne de kültürü vardır"

Annelerin, evlatlarının geleceğine sahip çıkacağına inandığını belirten Bahçeli, "Emzikli bebeklere kurşun sıkan hainleri mahvı perişan edeceklerdir. Cumhurun zaferi ufukta göründükçe iç ve dış işgal cephesinin nefret salgını yayılıyor, yaygınlaşıyor. Kandil'e yuvalanmış PKK'nın elebaşları teker teker Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyorlar. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle Türkiye'nin önü kesilmek isteniyor. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi, ne de kültürü vardır. Dünyanın ağırlaşan meselelerini kavrayacak akıl ve sezgiden mahrumdur." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen ülke olmasının hazmedilemediğine dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"'Soğan' diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar. 'Patates' diyorlar, yollara, tünellere, demir yollarına, barajlara, havalimanlarına, uzaya fırlatılan uydulara, denize indirilen uçak gemisine, gökyüzünde süzülen milli muharip savaş uçaklarına itiraz edip kara çalıyorlar. YPG elebaşı İHA'dan, SİHA'dan şikayet ediyor, aynı tutumu CHP, İYİ Parti ve diğer zillet partileri de sahipleniyor. Biz, Türk milletine hizmetkarlıktan şeref duyuyoruz, CHP'liler ABD'yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar. Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar. Bunlar, milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar. Emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşlıyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar. Güya demokrasiyi överek Türk milletinin özlem ve hedeflerini karalıyorlar, terör örgütlerini arkalıyorlar, zulmü alkışlıyorlar, zilleti aklıyorlar, melaneti allayıp pulluyorlar. Maalesef emperyalizm hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç vericidir, korkunç bir ilkelliktir."

"Zilletin sonu ve sonucu yoktur"

Türkiye'de iktidarın yolunun, yabancı başkentlerden geçmediğini ve geçmeyeceğini söyleyen Bahçeli, milletin üstünde bir güç ve kudretten bahsedilemeyeceğini anlattı.

Zillet ittifakının siyasetinin sömürgeleşmiş bir siyaset ve teslimiyetçiliğin lobi faaliyeti olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu ve sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir. İP'ciler, Deva'cılar, Serokçular, oncular buncular, bilumum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşsa beyhudedir, Türk milletini geçemezler, Türkiye'yi yenemezler." görüşünü paylaştı.

"Anadolu'da kimsenin kökeni, inancı ve mezhebi araştırılmamış, ayıklanmamış ve ayrıştırılmamıştır" diyen Bahçeli, Türk milletinin, etnik kimlik tanım ve tasnifleriyle yapay ayrımların çekim alanına kapılmadığına dikkati çekti.

Türk milletini tarihi şark meselesinin izdüşümünde, etnik kimliklere geriletmek, ufalamak ve küçültmek için uğraşanların, mutlaka akıllarını başlarına alması gerektiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu yol, yol değildir ve sonu felakettir. Maalesef Kılıçdaroğlu, etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. 'Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor' demiştir. Terörist Demirtaş da 'Kürtler potansiyel terörist muamelesi görüyor' demişti. HDP'li Pervin Buldan da 'Halkı terörist görüyorlar' demişti. Terörizmin, Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi hakarettir, hıyanettir. Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağ ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim, Türk milletinin şerefli mensuplarıdır. Zillet ittifakı paydasında buluşan partilerin hepsinin ağzı PKK ağzıdır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. HDP'li Buldan neyi söylüyorsa İYİ Parti Başkanı onu iddia etmektedir. Bunlar, menfur emel birliği içindedir. Bunlar, küresel emperyalizmin dayatmalarına boyun eğmişlerdir. Alçak hedef sahipleri aklını başına alsın, Türk ile Kürt kardeştir, bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyenler millet düşmanıdır."

"Türk milletini aldatamazlar, Isparta'yı kandıramazlar"

Bahçeli, bin yıllık kardeşlik hukuku üzerinde hesap yapanlara müsamaha göstermeyeceklerini ifade ederek, "Fitneden nemalanan zillet partilerine hoşgörüyle bakmayız, bakamayız. Kandil'e yuvalanmış PKK terör örgütünün ele başları, Kılıçdaroğlu'na aleni destek açıklaması yapıyor. Biri susuyor, diğeri konuşuyor. Türkiye'den ve Türk milletinden intikam almak için fırsat kollayan ne kadar Türk düşmanı varsa aynı kuyrukta sıraya giriyor. Milli birlik ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara, güller diyarı Isparta izin vermez. Etnik ve mezhep uçurumuna Türkiye'yi çekmek için provokasyon yapanlara, kardeşliğin yuvası Isparta müsaade etmez. Türk milletini aldatamazlar, Isparta'yı kandıramazlar. İhaneti aklamayı ve temize çıkarmayı asla başaramazlar." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin, TBMM'de yüksek bir temsil gücü elde etmesinin hayati önem taşıdığının altını çizen Bahçeli, mecliste güçlü bir MHP ve Cumhur İttifakı'nın, dünyada güçlü bir Türkiye demek olduğunu söyledi.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın güçlü olması halinde demokrasinin de güvence altında olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geride kalan yaklaşık beş uygulama döneminde, Cumhur İttifakı olarak kronik sorunlara neşter vurduk. Çözümsüz gibi duran tüm sorunları çözmeyi başardık. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde milletimize 100 sözümüz var ve hepsini de Allah'ın izniyle gerçekleştirmeye kararlıyız. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşısında, MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin tarafındadır. Zillet ittifakı İmralı canisinin, FETÖ'nün, PKK'nın, firavunun, müstevlilerin, sömürgecilerin yanındadır, MHP ve Cumhur İttifakı Isparta'nın safındadır." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin seçimleriyle ilgili ABD ve bazı AB ülkeleri ile içerideki ve dışarıdaki Türkiye karşıtlarının oyunlar kurduğunu, yalanlar söylediğini belirten Bahçeli, "Bazı yabancı dergilerde 'Erdoğan gitsin' diye başlıklar atıyorlar. Amerika'nın Hans'ı, Sam'i, İngiliz'in Henry'si, Fransız'ın Frank'ına diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu'nun bağrından çıkmış delikanlı bir liderdir. Hans'a, Sam'e, Henry'e, Recep Tayyip Erdoğan'ı ezdirmeyiz. Türk siyasetinden de sildirmeyiz." diye konuştu.