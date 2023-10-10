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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne MHP olarak sonuna...

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Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne MHP olarak sonuna kadar destek olacağız."

Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne MHP olarak sonuna kadar destek olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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