MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne MHP olarak sonuna...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne MHP olarak sonuna kadar destek olacağız."
Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne MHP olarak sonuna kadar destek olacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika