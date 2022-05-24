MHP Genel Başkanı Bahçeli: "II. Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "II. Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'II. Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "II. Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum Hüseyin Nihal Atsız'dır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "II. Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum Hüseyin Nihal Atsız'dır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hüseyin Nihal Atsız, MHP Genel Başkanı, Politika, Haberler

title