MHP Genel Başkanı Bahçeli: "II. Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum... - Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "II. Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "II. Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum Hüseyin Nihal Atsız'dır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "II. Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum Hüseyin Nihal Atsız'dır." - ANKARA
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