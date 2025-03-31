MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Herkesi 'Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye' çağırıyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu belirterek, " Türkiye, milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdi. Ülkede, yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta. Herkesi ' Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye' çağırıyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemdeki olaylar ve gelişmelerle ilgili düşüncelerini bir gazeteye değerlendirdi. Türkiye'de bölücü terör örgütü PKK'nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik edildiğini belirten Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu söyledi. Türkiye'nin milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdiğini vurgulayan Bahçeli, ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayatın vasat bulmakta olduğunu kaydetti.

"Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür"

İmralı'dan yapılan tarihi çağrıdan sonra milletin umutlu bir bekleyiş içerisinde olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Terörsüz Türkiye demokrasinin daha güçlendiği bir Türkiye olacaktır. Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye'den rahatsızlık duyanların devrede olduğunu belirten Bahçeli, "Terörden çıkar devşirenler, süreci enfekte etme yarışında. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmekte. Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli meseledir. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır" dedi.

"İmralı'nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı"

Büyük değişimlerin fırsatlarla birlikte riskleri de içerdiğini dile getiren Bahçeli, "Bu nedenle birçok dinamik dikkatli yönetilmeli. Öncelikle İmralı'nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK'nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmelidir. Kapsamlı reformlarla milli birliğimiz daha da güçlendirilmeli, adalet ve eşitlik esas olmalıdır" diye konuştu.

"Türkiye'nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz"

Milli ve kapsayıcı, demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntılarının tamamen temizleneceğini belirten Bahçeli, "Önemli olan herkesin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir. O sebeple Terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı 'Her şeyden önce Türkiye' ve 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışı ile milli birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye'nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

Son dönemdeki olaylar, gerçekler ve gelişmelerle ilgili düşüncelerini değerlendiren Bahçeli, "Türkiye'de, yaklaşık elli yıldır devam eden bölücü terör örgütü PKK'nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik edilmektedir" dedi.

Dezenformasyonlara, tahriklere, yalan ve iftiralara kulak asmadan kararlı bir tavır gösterilmesi şart olduğunu aktaran Bahçeli, "Toplumsal barışın güçlendirilmesi ve kutuplaşmanın azaltılması için siyasi aktörlerin kapsayıcı bir dil kullanmasına ihtiyaç vardır. Kullanılacak dilin devletimizin bekasından, milli birlik ve beraberlikten, huzur ve barıştan yana olması tahrikleri boşa çıkaracaktır. İhtiyacımız; çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı, ötekileştirici değil kucaklayıcı, bölen değil birleştiren, kaostan değil huzurdan beslenen bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesinedir. Takdirle ifade etmek gerekir ki TBMM'nde temsil edilen siyasi partilerin ve siyasetin büyük bir ekseriyeti toplumsal uzlaşmaya dönük mutabakattan yanadır" ifadelerini kullandı.

"PKK'nın tüm bileşenleriyle tasfiye kararı hayata geçirilmeli"

Terörsüz Türkiye'nin büyük değişimler, fırsatlarla birlikte riskleri de içermekte bu nedenle birçok dinamiğin dikkatli yönetilmesini zaruri kıldığını dile getiren Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin barış içerisinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına, böylesi bir sorunu çözdüğü için demokratik siyaset kurumuna toplumun duyduğu itimadın artmasına vesile olacaktır. Bu kapsamda öncelikle İmralı'nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK'nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmelidir. Türkiye için tarihi bir fırsat olan PKK'nın silah bırakması ve fesih sürecinin uzun vadeli beklenen başarıya ulaşması için siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan yeni atılımlar ve kapsamlı reformlarla milli birliğimiz daha da güçlendirilmeli, toplumsal uzlaşı, adalet ve eşitlik esas olmalıdır. Bunu mümkün kılacak siyasi ve sosyal şartlar mevcuttur. Yönetim sistemimiz etkinlik ve esneklik sağlayabilecek özelliktedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı bir yönetim yapısıdır. Şartlara ve gelişmelere cevap veren dinamik demokratik bir tercihtir. Güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar gayeleri sistemin ana omurgasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Dış politikada, siyasette ve ekonomide Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik faaliyetlerin önüne geçmenin Türk devletinin ve Türk milletinin bekasına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağına dikkati çeken Bahçeli, Türkiye'yi "kudretli bir devlet" haline getirecek idari, hukuki ve siyasi tüm reformları hayata geçirmenin insan hak ve hürriyetlerini mümkün olan en geniş boyutta temin ettiğini ifade etti. - ANKARA