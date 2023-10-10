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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in neden haber alamadığını, çatışmaların arka planında siyasi bir kurgunun bulunup...

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Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in neden haber alamadığını, çatışmaların arka planında siyasi bir kurgunun bulunup bulunmadığını tartışanlar Filistin davasını anlamak istemeyen melez zihniyetlerdir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in neden haber alamadığını, çatışmaların arka planında siyasi bir kurgunun bulunup bulunmadığını tartışanlar Filistin davasını anlamak istemeyen melez zihniyetlerdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Filistin İsrail Politika Haberler

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