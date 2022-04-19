MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Günü geldiğinde ABD'nin gözetim ve denetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemeleri önüne yaka paça... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Günü geldiğinde ABD'nin gözetim ve denetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemeleri önüne yaka paça...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Günü geldiğinde ABD'nin gözetim ve denetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemeleri önüne yaka paça...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Günü geldiğinde ABD'nin gözetim ve denetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemeleri önüne yaka paça çıkarılacak, hafızalardan asla silinmeyen ihanetin hesabını birer birer verecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Günü geldiğinde ABD'nin gözetim ve denetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemeleri önüne yaka paça çıkarılacak, hafızalardan asla silinmeyen ihanetin hesabını birer birer verecektir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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