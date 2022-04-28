MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu günkü şartlar içinde 15 yaşındaki kızı katletmenin, 15. kattan aşağı atmanın cezasız kalacağı bir yer olamaz. Bunun...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu günkü şartlar içinde 15 yaşındaki kızı katletmenin, 15. kattan aşağı atmanın cezasız kalacağı bir yer olamaz. Bunun cezası idamdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu günkü şartlar içinde 15 yaşındaki kızı katletmenin, 15. kattan aşağı atmanın cezasız kalacağı bir yer olamaz. Bunun cezası idamdır. İdam gelmelidir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika