MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid'i cepheleştiren, sudan sebepler ile karşı karşıya getiren kanı... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid'i cepheleştiren, sudan sebepler ile karşı karşıya getiren kanı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid'i cepheleştiren, sudan sebepler ile karşı karşıya getiren kanı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid'i cepheleştiren, sudan sebepler ile karşı karşıya getiren kanı bozukları asla affetmeyiz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid'i cepheleştiren, sudan sebepler ile karşı karşıya getiren kanı bozukları asla affetmeyiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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