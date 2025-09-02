MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Emperyalizmin oltasına takılan Özgür Özel çıldırsa da o füze denemeleri inşallah devam edecektir. Özgür Özel'in uykuları kaçsa da Türkiye milli savunma sanayinde dev adımları azimle atmayı sürdürecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika