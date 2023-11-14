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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır."

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Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır."

Kaynak: AA / Politika

Politika Haberler

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