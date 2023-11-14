MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır."
- Güncelleme:
Politika Haberleri
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır."
Kaynak: AA / Politika