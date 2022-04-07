MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın içine çekilmek istendiği anafordan demokratik irade ile çıkma mücadelesini takdirle... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın içine çekilmek istendiği anafordan demokratik irade ile çıkma mücadelesini takdirle...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın içine çekilmek istendiği anafordan demokratik irade ile çıkma mücadelesini takdirle...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın içine çekilmek istendiği anafordan demokratik irade ile çıkma mücadelesini takdirle karşılıyoruz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın içine çekilmek istendiği anafordan demokratik irade ile çıkma mücadelesini takdirle karşılıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Politika, Haberler

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