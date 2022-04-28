MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayız. Ama TBMM'deki komisyon çok yönlü incelemeli, Genel Kurula mutlaka göndermeli."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayız. Ama TBMM'deki komisyon çok yönlü incelemeli, Genel Kurula mutlaka göndermeli."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayız. Ama TBMM'deki komisyon çok yönlü incelemeli, Genel Kurula mutlaka göndermeli." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika