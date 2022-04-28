MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayız. Ama TBMM'deki komisyon çok yönlü incelemeli, Genel Kurula mutlaka göndermeli." - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayız. Ama TBMM'deki komisyon çok yönlü incelemeli, Genel Kurula mutlaka göndermeli."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayız. Ama TBMM'deki komisyon çok yönlü incelemeli, Genel Kurula mutlaka göndermeli.'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayız. Ama TBMM'deki komisyon çok yönlü incelemeli, Genel Kurula mutlaka göndermeli."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayız. Ama TBMM'deki komisyon çok yönlü incelemeli, Genel Kurula mutlaka göndermeli." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, TBMM, Politika, Haberler

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