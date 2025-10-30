Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu tablo hediye etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo hediye etti. Hediye edilen tablonun üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi, imzası, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı. Ayrıca tabloda Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun" mesajı da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
