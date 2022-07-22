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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tahıl zirvesinde ortaya koyduğu gayretler için tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli görüşmede Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya makamlarıyla ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yürüttüğü süreç neticesinde imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu süreçte ortaya koyduğu gayret için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.

(İHA)

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