MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ABD'nin İran'ı bombalaması hakkında açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin İran'ı bombalaması hakkında "3 nükleer tesisi dün itibariyle bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İç ve Dış Siyasi Gündemle" ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, yaşanan geniş coğrafya diğer yanda küresel denge ve kurul düzen dehşet girdabına doğru hızla sürüklenmekte, aşırılaşan risk ve tehditler insanlığın ortak geleceğini perdelendiğini belirtti. Bahçeli, vahamet tonu yüksek gelişmeler her yönüyle esef ve endişe veren kritik bir aşama istikametinde sürekli ve süratli şekilde ilerleyiş kaydettiğini ifade etti. Yıllardır pamuk ipliğine bağlı olan, kırılganlığı tartışmasız halde bulunan bölgesel huzur ve istikrar ortamı bütünüyle talan ve tahrip eşiğinde olduğunu aktaran Bahçeli, "Adından herkesin bahsettiği, velakin gittikçe karanlığa hapsedilen barışçıl diyalog ve diplomatik mekanizmaların bağlayıcılığı, inandırıcılığı ve ikna kapasitesi vahim ölçüde zaafa uğramaktadır. Maalesef üçüncüsünün telaffuz edildiği yeni bir dünya savaşının kademe kademe ağları örülmekte, ihbar ve izharı yapılmaktadır. Gücü yeten yetene anlayışının öne çıktığı, haklının güçsüz, güçlünün haksız olduğu çarpık ve zalimane mahiyetli siyasi, stratejik ve ekonomi-politik anarşinin uluslararası sistemin sorun çözme vasfını iyice körelttiği görülmektedir. Siyonist-Emperyalist azgınlık, iddia ve ifadesi sık sık dile getirilen kurallara dayalı küresel sistemi yıkım tüneline sokmak, hatta çok vektörlü krizlerin zincirleme reaksiyonuyla imha etmek için konvansiyonel tertip halindedir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 13 Haziran 2025 tarihinde İran'a karşı başlattığı gayri meşru saldırı dalgası her vahşet ihtimalini akıllara düşüren kaos ve karmaşa dinamiklerini tetikleme hüviyeti taşıdığına işaret eden Bahçeli, "Durum çok ciddidir ve hedef ülkeler kataloğunu doğru okumak, doğru yorumlamak, buna muvafık pozisyon almak mecburiyeti bağımsızlık ve beka meselesidir. Karşılıklı olmak suretiyle ilanı yapılmamış bir savaş halinin tüm komplikasyonları tedavüldedir" dedi.

3 yılı aşkın bir süredir devam edegelen Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş henüz sonlanmamışken, bu defa da güneyde Batı'nın kirli işlerini ikmal eden İsrail'in İran'a canice musallat olması yalnızca gündemdeki nükleer programa ilişkin ihtilafla izah ve ihata edilemeyeceğini vurguladı.

Irak'a karşı da ileri süren zalimler koalisyonun tek yanlı, sübjektif, hiçbir ahlaki ve insani değere dayanmayan haksız, hayasız ve hukuksuz saldırganlığının hiçbir temeli olmadığının vurgulayan Bahçeli, "Savaşları bitirmenin vaadini veren ABD Başkanı'nın yeni savaşlar fitilini tutuşturması elbette derin bir tenakuz ve politik tutarsızlık, aynı zamanda sahtelik ve samimiyetsizliktir. Bu güvenilmez, köşesiz ve sakat siyasi tavra karşı en adil ve hakkaniyetli muameleyi yapacak olan ABD halkıdır" açıklamasında bulundu.

Bahçeli, İsrail Başbakanı'nın, İran'ın nükleer iştahını sona erdirmek amacıyla saldırıya geçtiklerini söylemesi bu çağın soykırımcısının akıl tutulmasından ve çelişkide bocalıyorken yanlışı savunacak gerekçeyi üretme kurnazlığından başka bir şey olmadığını söyledi.

İsrail'in nükleer silahlara erişim ve elde etme hakkı hiç tartışılmadan, dahası hiçbir eleştiriye uğramadan, başka bir ülkeyi bu kapsamda caydırma ve cezalandırma teşebbüsüne destek olunması akıl, adalet ve mantık muhtevasında karşılığı olmayan yanlış olduğuna dikkat çeken Bahçeli açıklamalarına şu şekilde devam etti:

" İran'ı veya bölgesel bir başka ülkeyi sorun görenlerin mazlumların can düşmanlığında markalaşan İsrail'i koruma kalkanına alması sadece çifte standartla ifade edilemeyecek adaletsiz, eşitsiz ve egemenlik ilkelerini çiğneyen bir ahlaksızlıktır. Bu merkezde olmak üzere, ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlayan, çıkar lobilerinin oyuncuğuna dönen, soykırımı sessizce izleyen, İslam toplumlarına her fırsatta silah gösteren, küresel vicdanı silindir gibi ezip geçen zorba ve zulüm mimarisidir. İsrail'in güç ve zor kullanarak etrafına korku salma politikasının koruyucu mihveri bellidir, nitekim dökülen kanlarla ve işlenen cinayetlerle irileşen vandallık dünya barışını her zaviyeden tehlikeye atmaktadır."

"3 nükleer tesisi dün itibariyle bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır"

ABD'nin, İran ile İsrail arasındaki fiili savaşa dahil olarak hedef olarak tespiti yapıldığı söylenen üç nükleer tesisi dün itibariyle bombalaması skandal ve sorumsuz saldırı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanması, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ABD'nin İran'a karşı güç kullanımından dolayı endişe duyduğunu açıklaması bayağı bir kandırmacadır. Herkes kirli rolünü oynamaktadır. Savaşlar kuşağının düğümü çözülmüş, kurdelesi kesilmiş, sahnesi kurulmuştur. Birleşmiş Milletler; sızlanma, nazlanma, sitem ve şikayet mercii değil, gerekirse barışı inşa etmek maksadıyla insani müdahaleyi yapma hakkını hukuken uhdesinde bulunduran bir uluslararası teşkilattır. Düzenlenen hava akınları, uçuşan füzeler, ilk kez kullanılan bombalar, gelişmiş silahlarla teçhiz edilen savaş gemileri, baş döndüren örtülü operasyonların şiddeti, psikolojik ve siber savaşın yaygınlığı, belirlenmiş nokta hedeflerin etaplar halinde vurulması, siyasi ve ekonomik kutuplaşmanın tahammül sınırlarından taşması çivisi çıkan dünyanın mahvı bitap halinin on günlük özetiyken Birleşmiş Milletler felç halindedir" değerlendirmelerinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin konuşan Bahçeli, Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, ezcümle on binlerce masum katledilirken suskun kalanların, nefesi bile duyulmayanların insan hakları, özgürlükler ve demokratik erdemler çerçevesinde iflas bayrağını çekmesi beklenen, üstelik şaşılmayacak bir alçalmanın tescilidir" ifadelerini kullandı.

"İsrail mutlaka durdurulmalı, bu amaçla uluslararası camia ayağa kalkmalıdır"

Nükleer silahların devreye alınarak yeni bir dünya savaşının yaşanması insanlığın toplu kıyım ve yıkımına hizmet edeceğine dikkat çeken Bahçeli, "ABD'nin İran'a saldırması, İsrail'in dur durak bilmeyen hunhar hamleleri, İran'ın misilleme tehdidi ve nihayet Hürmüz Boğazı'nın kapatılma kararı öngörülmesi kolay olmayan sıcak ve vahim gelişmelerin fitilini tutuşturacaktır. Aklıselimin galip gelmesi, anlaşmazlıkların diplomasi masalarında ele alınması, barışçıl çabalara sahip çıkılması her ülkenin çıkarınadır. Nükleer silahların devreye alınarak yeni bir dünya savaşının yaşanması insanlığın toplu kıyım ve yıkımına hizmet edecektir. İsrail mutlaka durdurulmalı, bu amaçla uluslararası camia ayağa kalkmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Irak, Suriye ve İran'dan sonra hangi ülkenin gündemde olacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yoktur"

İran İslam Cumhuriyeti'nin rejimiyle ilgili sakıncalı ve sancılı hedefler, özellikle tarihi Türk kentlerinin bombalarla harap edilmesi bilhassa diğer bölge ülkelerine şiddetle mühürlenmiş mesaj olduğunu söyleyen Bahçeli, "Irak, Suriye ve İran'dan sonra hangi ülkenin gündemde olacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yoktur. Bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, birliği, egemenliği ve tarihi müktesebatı her türlü mülahaza ve mütalaanın üstündedir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi ile diğer muhalefet partilerinin hamasetten uzak, yalan ve saptırmadan bağımsız, iftira ve asılsız isnatlardan ayrı siyaset takip etmeleri milli güvenliğin ve iç cephe açısından kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu aktardı.

İfade ve düşünce özgürlüğünün sınırlarını ihlal edip ruhlarına yuva yapmış nefreti her fırsatta sözlerinin ve değerlendirmelerinin arasına tıpkı bir bomba gibi yerleştiren bazı sözde gazetecilerin, yarım aydınların ve safralaşmış uzmanların Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu unutmaması tavsiye ve temennisi olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye barış ve huzurun parlayan kutup yıldızı olacaktır"

Hiç kimsenin dokunulmaz olmadığına dikkat çeken Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tarihi misallerle bugüne gönderme yapanların, tehdit dozajı hazmedilemez konuşmaların tarafı olanların Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını idrak etmeleri lazımdır. Etrafımız ateşle çevrilmişken Türkiye'mizi dipsiz ve sinirleri geren tartışmaların içine çekenlerde iyi niyet beklenmeyeceği ortadadır. Yeni bir dünyanın sancıları artmıştır. Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye barış ve huzurun parlayan kutup yıldızı olacaktır. Bunu kıskanan, bunu kaldıramayan, bunu çekemeyen kim veya kimler varsa Siyonist-Emperyalist senaryoya figüranlık yapmaktadır. Türk milleti bu tip figüranlara karşıdır, hesabını sormaya muktedirdir" ifadelerini kullandı.

İran'a atılan bombalarla Türkiye'ye mesaj veren, DEAŞ'ı Şam'da bir kiliseye saldırtan, yabancı ajanları içimizde dolaştıran, muhtemel provokasyon ve ajitasyonları planlayan bölgesel ve küresel mihrakların oyunlarını 86 milyon vatandaşı tek yürek halinde bozacağına dikkat çeken Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdasıyla milli ve manevi hazinemizi muhafazaya yeminlidir. Yakın tarihimizi sorgulayarak vatansever kahramanlarımıza çamur atanların, katil yaftası vuranların, İsrail'in soykırımını hasır altı ederek Türk milletinin varlığında soykırım izi sürenlerin gaflet ve dalaletten bir an evvel kurtulmaları, gerilim üreten söz ve açıklamalardan uzak durmaları iç barış ve huzur ortamımız için tarihi zorunluluktur. Başka Türkiye yoktur. Bu ülke hepimizindir. Bu bayrak benim, bu vatan benim, bu millet onurum diyen herkes özbeöz kardeşimizdir, yeni yüzyılda el ele verip Türkiye Yüzyılının manifestosunu yazmak muhakkaktır. Bundan sonra muhtemel provokasyonlara azami dikkat edilmelidir. Kara propagandalara karşı tedbirli olunmalıdır. Devlet milletiyle birdir, milli varlığımıza yönelecek tehditlere bin yıllık kardeşlik ve beraberlik hukukuyla direniş gösterilecektir. Unutulmamalıdır ki, Türk milleti her zaman hedeftedir. Yaşadığımız coğrafyanın oyun kurucusu, tarihi prestiji, barış sevdalısı, huzur bekçisi, stratejik kuvveti, siyasi ağırlık merkezi, asıl direği, geleceğin çarpan kalbi Türk milletidir. Bütün hesaplar üzerimize yapılmaktadır. Hilal ile haç mücadelesi devam etmektedir. Tarihi Şark Meselesi gündemdedir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı ve bekasıyla, Büyük Türk milletinin birliği ve refahıyla, Bölgemizin, daha genelinde ise dünyanın barış ve huzuruyla sorunu olanların Türkiye'yle uğraşması, Türkiye'yi hedef seçmesi boşuna değildir. Bunların hepsine sonuna kadar direneceğiz. Türkiye'den ve Türk milletinden asla taviz vermeyeceğiz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA