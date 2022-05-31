MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Van'da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Van'da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Van'da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Van'da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Van'da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu haline gelmiş ve siyasi amigoluğuna soyunmuştur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Terör Van Politika Haberler

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