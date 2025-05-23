MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika