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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde konutuna geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde konutuna geldi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde konutuna geldi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştireceği görüşme öncesinde konutuna geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde konutuna geldi

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştireceği görüşme öncesinde konutuna geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştireceği görüşme öncesinde konutuna geldi. Bahçeli, konutuna girmeden önce basın mensuplarına selam verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Politika
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