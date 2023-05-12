MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper, PKK destekçidir"
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper, PKK destekçidir"
-"Zillet cephesini perişan etmek için sıra sende"
-"Bizim tarafımız bellidir. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz Türk milletidir. Ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır"
-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzlaşmacı vasfı, bağımsız-tarafsız yargı sayesinde Türkiye'nin önü kesilemeyecektir"
-"Türkiye'ye yön veremezler, sömürge ülkesi haline getiremezler. Bir adım geri atarsak namerdiz"
-"Terör örgütleri, Türkiye düşmanları alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş durumda. FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar"
-"Kılıçdaroğlu ve ittifakı milli güvenlik sorunudur"
-"Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan projesi yoktur"
-"Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edilecektir"
KARAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuştu.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023