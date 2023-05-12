Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper, PKK destekçidir"

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper, PKK destekçidir"

-"Zillet cephesini perişan etmek için sıra sende"

-"Bizim tarafımız bellidir. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz Türk milletidir. Ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır"

-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzlaşmacı vasfı, bağımsız-tarafsız yargı sayesinde Türkiye'nin önü kesilemeyecektir"

-"Türkiye'ye yön veremezler, sömürge ülkesi haline getiremezler. Bir adım geri atarsak namerdiz"

-"Terör örgütleri, Türkiye düşmanları alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş durumda. FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar"

-"Kılıçdaroğlu ve ittifakı milli güvenlik sorunudur"

-"Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan projesi yoktur"

-"Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edilecektir"

KARAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title