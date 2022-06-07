MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. Bunu aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Milletimiz duysun, görsün ve taltif etsin yeter diyoruz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. - Haberler

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