Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayrı milli odaktır"

-"Güçlü bir devlete, tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkmış bir millete sahip olmanın önemi daha iyi görülecektir. Devletini kaybetmiş toplumlarla, iç barışını sağlayamamış devletlerin yol açtığı vahim karmaşa dünya genelinde büyük krizlere davetiye çıkarmıştır"

-"Meselenin can alıcı noktası, çözümün bir parçası olabilmektir. Yapmak yerine yıkmayı tercih edenlerin bu düşüncemizi anlamasını beklemesek de üzerinde biraz tefekkür etmelerini beklemek en tabii hakkımızdır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.