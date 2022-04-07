MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu zillet taifesine sesleniyorum, kalpak da taksanız, fistan da giyseniz, masaya da otursanız, sizi bekleyen akıbetten,... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu zillet taifesine sesleniyorum, kalpak da taksanız, fistan da giyseniz, masaya da otursanız, sizi bekleyen akıbetten,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bu zillet taifesine sesleniyorum, kalpak da taksanız, fistan da giyseniz, masaya da otursanız, sizi bekleyen akıbetten,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu zillet taifesine sesleniyorum, kalpak da taksanız, fistan da giyseniz, masaya da otursanız, sizi bekleyen akıbetten, sizin yolunuzu gözleyen mağlubiyetten kurtulamayacaksınız. Cumhurun iradesinden asla kaçamayacaksınız."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu zillet taifesine sesleniyorum, kalpak da taksanız, fistan da giyseniz, masaya da otursanız, sizi bekleyen akıbetten, sizin yolunuzu gözleyen mağlubiyetten kurtulamayacaksınız. Cumhurun iradesinden asla kaçamayacaksınız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Politika, Haberler

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