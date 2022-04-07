MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu zillet taifesine sesleniyorum, kalpak da taksanız, fistan da giyseniz, masaya da otursanız, sizi bekleyen akıbetten, sizin yolunuzu gözleyen mağlubiyetten kurtulamayacaksınız. Cumhurun iradesinden asla kaçamayacaksınız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika