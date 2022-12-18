MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu şahsın ne üstünlüğü vardır.
Politika Haberleri
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu şahsın ne üstünlüğü vardır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu şahsın ne üstünlüğü vardır. Henüz mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane'ye davet eden belediye başkanı, 6'lı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir"
-"Birbirlerine kazık atanların yargı kararlarını sevinç çığlıkları atarak karşılayanların gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil akli melekeleri de kaybetmek lazımdır"
-"İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan, Kılıçdaroğlu'na çalım üstüne çalım atmak için her durumdan istifade etmek isteyen siyaset bezirganlarının 6'lı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır"
-"Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürmek için manevra yapanlara en iyi cevabı CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir"
-"Sahte mağdurlara, kağıttan kaplanlara Türk milleti hiçbir şekilde değer veremez"
-"6'lı masadaki parti başkanlarının birbirini tekzip eden konuşmalarını kimse kaale almaz"
-"Saraçhane'de yargı kararına sarılıp fırsat bu fırsat diyerek meydana dökülen siyasetçilerin alayı birden samimiyetsizdir"
-"Bu yıl içinde 8 defa toplandınız. Ancak henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediniz. Bu ay sonunda yapacağınız toplantıda gecikmiş bu ilanı yapınız"
-"Kılıçdaroğlu'nu katakulliye getirip İmamoğlu'nu parlatma amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle ilgili olduğu kesindir"
-"Birbirine operasyon çeken partilere Türkiye emanet edilir mi?"
-"Kılıçdaroğlu adaysan çık söyle, mert ol, korkma, saklanma"
MERSİN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Mersin'de halka hitap etti.