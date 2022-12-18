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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu şahsın ne üstünlüğü vardır.

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu şahsın ne üstünlüğü vardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu şahsın ne üstünlüğü vardır. Henüz mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane'ye davet eden belediye başkanı, 6'lı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir"

-"Birbirlerine kazık atanların yargı kararlarını sevinç çığlıkları atarak karşılayanların gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil akli melekeleri de kaybetmek lazımdır"

-"İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan, Kılıçdaroğlu'na çalım üstüne çalım atmak için her durumdan istifade etmek isteyen siyaset bezirganlarının 6'lı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır"

-"Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürmek için manevra yapanlara en iyi cevabı CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir"

-"Sahte mağdurlara, kağıttan kaplanlara Türk milleti hiçbir şekilde değer veremez"

-"6'lı masadaki parti başkanlarının birbirini tekzip eden konuşmalarını kimse kaale almaz"

-"Saraçhane'de yargı kararına sarılıp fırsat bu fırsat diyerek meydana dökülen siyasetçilerin alayı birden samimiyetsizdir"

-"Bu yıl içinde 8 defa toplandınız. Ancak henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediniz. Bu ay sonunda yapacağınız toplantıda gecikmiş bu ilanı yapınız"

-"Kılıçdaroğlu'nu katakulliye getirip İmamoğlu'nu parlatma amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle ilgili olduğu kesindir"

-"Birbirine operasyon çeken partilere Türkiye emanet edilir mi?"

-"Kılıçdaroğlu adaysan çık söyle, mert ol, korkma, saklanma"

MERSİN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Mersin'de halka hitap etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Politika Haberler

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