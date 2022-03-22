MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Bu kadar mı gözünüz körleşti? - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Bu kadar mı gözünüz körleşti?

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Bu kadar mı gözünüz körleşti?

MUĞLA (İHA) - Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Bu kadar mı gözünüz körleşti? Bari saygı gösterin, uzaktan bakanlar sizi adam zannetsinler"

" Muğla'da uzman çavuşun maruz kaldığı muamele bizi derinden üzdü. Ne hastanede, ne postanede, ne mahkemede, ne adliyede, ne de hayatın diğer alanlarında insanlık değerleri asla çiğnenmemelidir"

-"HDP'nin haftasonu düzenlediği sözde Nevruz kutlamaları bu yıl da ağır tahriklere sahne olmuştur. Pek çok ilimizde korsan nevruz programları düzenlenmiş, bu kapsamda bölücüler yine fitne saçmışlardır. Nevruz'dan nifak üreten kan içicilere fırsat verilmeyecektir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Bu kadar mı gözünüz körleşti?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Bu kadar mı gözünüz körleşti?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Bu kadar mı gözünüz körleşti?

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Muğla, Politika, Haberler

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