Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır"

-"MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz, buna karşılık maskeli şeytanlarla, şer cepheleriyle iki cihanda da hesaplaşacağız"

ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belediye Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.