MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır" - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır" -"MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz, buna karşılık maskeli şeytanlarla, şer cepheleriyle iki cihanda da hesaplaşacağız" MHP Genel Başkanı Devlet...

Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır"

-"MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz, buna karşılık maskeli şeytanlarla, şer cepheleriyle iki cihanda da hesaplaşacağız"

ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belediye Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Politika, Haberler

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