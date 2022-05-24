MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Başbakan Miçotakis ne kadar karşı gelse de Kıbrıs'ta egemen eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Başbakan Miçotakis ne kadar karşı gelse de Kıbrıs'ta egemen eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Başbakan Miçotakis ne kadar karşı gelse de Kıbrıs'ta egemen eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Başbakan Miçotakis ne kadar karşı gelse de Kıbrıs'ta egemen eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Başbakan Miçotakis ne kadar karşı gelse de Kıbrıs'ta egemen eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış yoktur. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğünün iradesi bu yöndedir. ya bunu seve seve kabullenecekler ya da söke söke bu hedef gerçekleşecektir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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