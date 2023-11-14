MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında AYM ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, adaletin önemine vurgu yaparak AYM'nin hukuk devleti açısından arzu edilmeyen bir durum olduğunu belirtti. AYM'nin yetkilerini aştığını ve yargıya parmak salladığını ifade eden Bahçeli, AYM'nin kapatılması ya da yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ya AYM kapatılmalı, ya da yeniden yapılandırılmalıdır"

-"Asıl olan adalettir. Hukuk adaletin vasıtasıdır"

-"AYM ile yargıtay arasındaki anlaşmazlık hukuk devleti açısından arzu etmediğimiz durumdur"

-"Görüş ayrılıkları, yorum farkları içtihat zenginliklerini tahkim edecektir. Eleştiriler, öneriler, derinlikli düşünceler milletin egemenlik çıkarlarını gözeten çıkarımlar hukukun üstünlüğünü güçlendirecek"

-"Suç duyurusuna varan süreç devlet veya rejim krizi değildir"

-"Kriz bekleyenlere, kriz ayini yapanlar avuçlarını yalayacak, hevesleri kursaklarında kalacak"

-"AYM hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır"

-"AYM'nin bireysel başvurularda hukuk düzenin tahrip edecek kararlar alması, sürüklenme halidir"

-"AYM süper temyiz kurumu değildir"

-"Oturma eylemi yapanların Yargıtay'a laf etmesi küstahlıktır, seviyesizliktir"

-"AYM, yargıya parmak sallamaktadır. AYM yetkilerini aştı, yargısal aktivizm yaptı"

-"Nerede bir suçlu varsa, nerede ihanet eden varsa kardeşliğimizi bozan varsa AYM tarafından hak ihlali kararı ile ödüllendirilmektedir"

-"Demirtaş lehine hak ihlali kararı veren AYM'dir. PKK'lı ve FETÖ'cülere can simidi uzatan AYM'dir"

-"Sınır içinde ve sınır ötesinde başını ezdiklerimizin sırtını sıvazlayan AYM'dir. Böyle giderse Gülen ile Karayılan'a hak ihlali ile kucak açacaktır"

-"Şehidin haklarını yok sayanların yakasından tutmak boynumuzun borcudur. Sabır göstermemiz söz konusu değildir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.