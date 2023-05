MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Askerlerimizi şehit edenler, Kılıçdaroğlu'nun yanındadır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Aydın mitinginde yaptığı konuşmada, "Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Polislerimizin şehit olmasına neden olan alçaklar altılı masanın yeni ve resmi yedinci ortağıdır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP ve İYİ Parti ile yanak yanağa vermişler, Türkiye'ye pusu kurmuşlardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuştu. Aydın'ın, tarih ve medeniyet şehri olduğunu ifade eden Bahçeli, "Aydın, Milli Mücadele yıllarının iftihar şehridir. Anadolu'nun işgal yıllarında Efeler ayağa kalkarak destan yazmış, vatana ve millete sahip çıkmışlardır. Şimdi soruyorum sizlere; dün Efeler yapmıştı, bugün sıra bizde diyerek vatana sahip çıkacak mısınız? Milli varlığınıza sahip çıkacak mısınız? Milli geleceğinize, milli birlik ve kardeşliğinize tıpkı Milli Mücadele kahramanları gibi sonuna kadar sahip çıkacak mısınız? Hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza zarar vermek için kuyruğa girenleri pişman edecek misiniz? Aydınlı kardeşlerim söz sizin, karar sizin, irade sizin, sıra hepinizin. Aydın'ın seslenişi, aynı zamanda aydınlık bir geleceğin göz kamaştıran habercisidir. Sizlere güveniyorum. Hepinize inanıyorum" diye konuştu.

"Askerlerimizi şehit edenler, Kılıçdaroğlu'nun yanındadır"

"14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır" diyerek sözlerine başlayan MHP lideri Bahçeli, "Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. 14 Mayıs'ta ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz. ya Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu canlandıracağız ya da ağır sorunlara gömülmüş acıklı bir ülkeye mahkum olacağız. Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Polislerimizin şehit olmasına neden olan alçaklar altılı masanın yeni ve resmi yedinci ortağıdır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP'yle, İYİ Parti'yle yanak yanağa vermişler, Türkiye'ye pusu kurmuşlardır. Kandil'e yuvalanan teröristler her gün CHP'ye, İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. Bugüne kadar CHP'li bir yönetici çıkıp da buna tepki göstermemiştir. Nevşehir'de duygu sömürüsü yapan, yalandan gözyaşları döken, işi gücü fitne fesat çıkarmak olan İYİ Parti Başkanı'ndan hiçbir itiraz da duyulmamıştır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, böyle bir akıl ve vicdan tutulmasına inanıyorum ki onay vermeyeceklerdir. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, böylesi bir teslimiyet ve ürkekliğe ümit ediyorum ki itibar etmeyeceklerdir" dedi.

"Kılıçdaroğlu'na verilen her oy Kandil'e gidecek"

Sözlerine, HDP'nin geçen hafta Aydın'da düzenlediği mitingi eleştirerek devam eden Bahçeli, "HDP'nin bir eş başkanı geçen hafta Aydın'da konuşmuş. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy da Yeşil Sol Parti'ye istemiş. Terörist arkadaşlarının serbest kalması için bu rezil talebi dillendirmiş. Hani HDP'yle ortaklıkları yoktu. Hani HDP'yle beraber yürümüyorlardı. Bunlar yalancıdır, bunlar namerttir, bunlar güvensizdir. HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini birden kafese almıştır. Uyarıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. Dikkatinizi çekiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy saldırı, suikast ve kanlı eylemlere hizmet edecek. Önemle altını çiziyorum, CHP'ye ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek, Türk milletinin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacak. Aydın bu vebale ortak olmaz, olamaz. Aydın PKK'nın gölgesine saklanan, FETÖ'nün maskesini takan Kılıçdaroğlu'na olur vermez, veremez. Hiç kuşku yok ki, zillet ittifakı terör örgütleriyle aynı karede, aynı hizada, aynı gayededir. Küresel emperyalizm zillet ittifakını ele geçirmiştir. Yeminli Türkiye düşmanları umudunu zillet ittifakına bağlamıştır. Aydın, bu yürek yaralayıcı siyaset anlayışına nasıl tahammül edecektir? Aydın, bu tavizkar zillet zihniyetine nasıl sabır gösterecektir? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım dedi mi? Dedi. Bu teröriste 'şeref madalyası takacağım' dedi mi? Dedi. 'YPG vatanını koruyan örgüttür' dedi mi? Dedi. Irak ve Suriye tezkerelerine HDP'yle birlikte 'hayır' dedi mi? Dedi. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' dediler mi? Bunu da dediler. Türk milleti böylesi bir bölücü iş birliğini affetmeyecek, 14 Mayıs'ta bunun hesabını Kılıçdaroğlu'ndan ve zillet partilerinden birer birer soracak, burunlarından fitil fitil getirecektir" ifadelerine yer verdi.

"CHP ve İYİ Parti cani örgütün yedeği haline gelmiştir"

"Bugüne kadar, Türk milleti köleliği, zilleti, hezimeti, meskeneti, teslimiyeti, istila heveslerini elinin tersiyle itmiş, her defasında kafasını ezmiştir" diyen Bahçeli, "Buna Aydın şahittir, aynen Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi, aynısıyla 15 Temmuz gecesinde yaşadığı gibi. Millet bizimledir, zafer sabredenlerindir, sefer bizden, gayret bizden, mücadele bizden, takdir Yüce Allah'tandır. Aydın sevdalılarını mahcup etmeyecektir. Bölücüye, teröriste, vandallara, vatansızlara, milliyetsizlere, iblis piyonlarına, yıkım müteahhitlerine, zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz ne de yurdumuz vardır. Maalesef ve aleni şekilde görülüyor ki, CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK'yla sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmişlerdir" şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısında biz yanındayız"

"Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Türkiye'nin karşısında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları doğal gaz ve petrol keşfinin karşısında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları ilk yerli ve milli otomobil TOGG'un karşısında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları savunma sanayimizin göz bebekleri olan Hürkuş'un, Milli Muharip Uçağı KAAN'ın karşısındadır, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları, Bayraktar şirketinin, İHA ve SİHA'ların, TCG Anadolu'nun ve Kızılelma'nın karşısındadır, biz sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Cumhur İttifakı'yız. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Zillet ittifakı İmralı canisinin, teröristbaşı Gülen'in, PKK'nın, Firavun'un, müstevlilerin, sömürgecilerin yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı mazlumların, gariplerin, emeklilerin, çiftçilerin, işçilerin, esnafların, ülkemizi büyütme, geliştirme ve zenginleştirme mücadelesi veren iş adamlarımızın, nihayet Aydın'ın arkasındadır. Biz, bağımsız ve güçlü Türkiye'den tarafız. Biz, feda edilecek tek bir insanımız yok, birlikte Türkiye'yiz diyen tarafız. Biz, zalime Yavuz, mazluma Yunus olan tarafız. Biz, küresel oyunlara karşı milli duruştan tarafız. Çağrımız, önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Çağrımız, bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen herkesedir. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla yolumuz birdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bu milletin özbeöz evladıdır. Vakit, hiçbir ayrım yapmadan, 'bayrak', 'vatan' ve 'millet' ortak paydasında kucaklaşma vaktidir. Bizim düşünce ve inanışımıza göre, Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımız Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emanetidir."

"14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını atacağız"

14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını atacaklarını belirten Bahçeli, "Terör örgütlerini aklamaya çalışan zillet partilerine şamarı indirmek için 'Aziz Milletim Sıra Sende', Aydınlı kardeşlerim yetki hepinizde. Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız. Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. 2023 Lider Ülke Türkiye ülkümüz gerçekleşecek, elbette olacak, birlikte olacaktır. Ülkümüzle ülkemiz huzurlu ve refah dolu yarınlara kavuşacak, elbette olacak, birlikte olacaktır. Adaletli paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm, insanca yaşam ortak kaderimiz olacak, elbette olacak, birlikte olacaktır. Aklın ve bilimin hakim, hukukun ve adaletin üstün olduğu bir iklim oluşturulacak, elbette olacak, birlikte olacaktır. 14 Mayıs'ta cumhurla Cumhuriyet'in kucaklaşmasına şahit olacağız. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını atacağız. Biz, Türkiye'nin, Türk milletinin, Aydın'ın tarafıyız. Biz garibin, mazlumun, bağında, bahçesinde, bostanında ter dökenin, emek verenin yanındayız. Camideyiz, cemevindeyiz, duadayız, dilekteyiz, gönüldeyiz, kalpteyiz, Anadolu'nun her yerindeyiz. Caninin, eşkıyanın, bölücünün, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerinin de karşısındayız. Sizlerin hamiyetine dayanarak diyorum ki, zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Hainlere teslim olmayacağız. Şiddet severlere eğilip bükülmeyeceğiz. Küresel ablukaya diz çökmeyeceğiz. Zillet ittifakına asla eyvallah etmeyeceğiz. Allah razı olsun sizlerden; yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun inşallah. Her birinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyor, 14 Mayıs'ta hem milletvekili adaylarımıza hem de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinizi bekliyorum" diyerek konuşmasını bitirdi. - AYDIN