MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP ve İYİ Parti'yle yanak yanağadır"

-"HDP'nin eş başkanı konuşmuş 1 oy Kılıçdaroğlu'na istemiş. Terörist arkadaşının serbest kalması için bu oyu istemiş"

-"Seçimler demokrasi tarihimizin kilit taşıdır. Huzurla husumet arasında bir seçim yapılacaktır. Kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye şahit olacaktır"

-"Ya Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu canlandıracağız ya da acıklı bir ülkeye mahkum olacağız"

-"Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. Uyarıyorum Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek"

-"CHP ve İYİ Parti'ye verilen her oy Türk milletimin önünü kesecektir"

-"Zillet ittifakı terör örgütleriyle aynı hizada aynı gayededir"

-"Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım dedi mi, dedi. Tezkerelere hayır dedi mi, dedi. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor da dediler"

-"6-8 Ekim olaylarında Demirtaş 51 kişinin ölümünü azmettirmişti. Şerefin, namusun, vatanın, milletin tavizi olmaz"

-"Devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz"

-"Beş kuruşa vatan satan 1 dolara da hain olur. Nefsine yenilen iki dünyasını da kaybeder"

-"Zillet İttifakı'na bırakılacak ne ülkemiz ne yurdumuz vardır"

AYDIN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.