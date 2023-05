MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya'da konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Geldiğimiz bu aşamada HDP neyse CHP ve İYİ Parti aynısıdır. Aralarında hiçbir fark kalmamıştır. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini birden ele geçirmiştir." dedi.

Bahçeli, partisince Antalya Kepez Miting Alanı'nda düzenlenen, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, seçimlerin ülkenin dirliğine, milletin birliğine, demokrasinin geleceğine, insanın huzur ve refahına hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesi temennisinde bulunan Bahçeli, vatandaşların sandığa gitmeleri ve oylarını kullanmaları gerektiğini belirtti.

Yeni Türkiye'nin temellerini attıklarını, gelenin Türk asrı, geleceğin de Türkiye olduğu inancında olduklarını vurgulayan Bahçeli, milli birlik ve dayanışma azmini daha da perçinleyecek heyecanlarının olduğunu kaydetti.

Bahçeli, yarın Anneler Günü'nün kutlanacağını anımsatarak, annelerin gözünden yaş akmaması gerektiğini dile getirdi.

Seçimlerin ardından ya onurlu ve huzurlu bağımsız bir millet olarak yaşayacaklarına ya da küresel oyunlara boyun eğerek her türlü zillete katlanacaklarına dikkati çeken Bahçeli, "Ya işbirlikçilerin, ihanet lobisinin, Türk ve Türkiye düşmanlarının tahriklerine ve mütecaviz emellerine boyun eğeceğiz. ya da milli kimliğin güvencesi, milli devletin savunucusu, milli birlik ve kardeşliğin sevdalısı MHP ve Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Lider ülke Türkiye'ye ulaşmak için yarın kilit önemdedir"

"Doğru zaman, doğru adam, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Hamdolsun gelişmeler de bu yöndedir. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri için Cumhur'un zaferi milli bir zarurettir. Lider ülke Türkiye'ye ulaşmak için yarın kilit önemdedir. Ortak paydamız, vatan ve bayrak sevgisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü yeni bir demokratik şahlanışa sahne olmalıdır. Yolumuzu kesmek istiyorlar, müsaade etmeyiniz. Yürüyüşümüzü durdurmak istiyorlar, müsamaha göstermeyiniz. Milletimizi etnik ve mezhep temelinde ayrıştırmak istiyorlar, fırsat vermeyiniz. Ülkemizi küresel emperyalizmin denetim ve kontrolüne sokmak istiyorlar, imkan tanımayınız. Özerk yönetimin, federasyonun, Kürdistan'ın önünü açmak, bölünmüş ve parçalanmış bir Türkiye'nin oluşmasını istiyorlar, asla tahammül etmeyiniz."

Bahçeli, söz, sıra ve yetkinin millette olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz bu aşamada HDP neyse CHP ve İYİ Parti aynısıdır. Aralarında hiçbir fark kalmamıştır. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini birden ele geçirmiştir. Samimiyetle uyarıyorum, CHP'ye ve İYİ Partiye oy veren kardeşlerimizin dikkatini çekiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek, teröristlere can simidi olacaktır. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy saldırı, suikast ve kanlı eylemlere hizmet edecektir. CHP'ye ve İYİ Partiye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek, Türk milletinin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacaktır. İnanıyorum ki Antalya bu vebale ortak olmaz, olamaz. Antalya PKK'nın gölgesine saklanan, FETÖ'nün maskesini takan Kılıçdaroğlu'na olur vermez, veremez."

"Küresel emperyalizm zillet ittifakını ele geçirmiştir"

Karşılarındaki ittifakın terör örgütleriyle aynı karede, aynı hizada, aynı gayede olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Küresel emperyalizm zillet ittifakını ele geçirmiştir. Yeminli Türkiye düşmanları umudunu zillet ittifakına bağlamıştır. Antalya bu yürek yaralayıcı siyaset anlayışına nasıl sabır gösterecektir? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağını vaat etmiştir. Bu teröriste 'şeref madalyası takacağım' demiştir. YPG'nin vatanını koruyan örgüt olduğunu söylemiştir. Türkiye'nin beka sorunu olmadığını, asıl devletin beka sorununa dönüştüğünü namertçe ileri sürmüştür. Türk milliyetçiliğine utanmadan iftira atmıştır. Üstelik toplumu böldüğünü, iç düşman yarattığını, kutuplaştırdığını ve ilkel olduğunu ifade edecek kadar akıl ve zeka ölçülerinden kopmuştur. Türklüğü Anayasa'dan çıkarma sözü verenlerle can ciğer kuzu sarması olmuştur. Kılıçdaroğlu Anayasa'nın 66'ncı maddesinde ifade edilen, 'Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür' çerçevesindeki Türk vatandaşlığı tanımından rahatsızlığını göstermiştir. Kapsayıcı ve kuşatıcı bir vatandaşlık tarifinden yana olduğunu iddia etmiştir. Yani Türklüğü düşman gören bir şahıs Cumhurbaşkanı adayıdır. Ahlaklı insan sorumluluk duygusu yüksek insandır."

Karşılarındaki ittifakta ne ahlak ne de sorumluluk duygusu bulunduğunu aktaran Bahçeli, "Sürekli yalan söyleyen, milleti aldatan bir ittifak ve bu ittifakın adayı karşımızdadır. Biliniz ki yalandan vergi alınmış olsaydı, zillet ittifakını oluşturan partilerin hepsi iflas bayrağını teker teker çekerlerdi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyetle sorunu vardır. Kılıçdaroğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile sorunu ağırdır. Irak ve Suriye tezkerelerine 'hayır' diyerek PKK'nın temellerine hizmet eden bir şahıstan Türkiye Cumhurbaşkanı olamaz. Bölücü teröristlerin desteğini alan, İstiklal Marşı'mıza, al bayrağımıza, üniter devlet yapımıza ve milli kimliğimize husumet besleyenlerle ortaklık kuran bir şahıstan cumhura baş olamaz, olmamalıdır. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' diyen bir partiden Türkiye'ye hayır gelmez." diye konuştu.

"Teröriste acımak milli birlik ve kardeşliğimizi yok saymaktır"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a siper olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörist Demirtaş, İmralı canisinin heykelini dikeceklerini söylüyordu. 6-8 Ekim olaylarında 51 kişinin ölümüne neden olmuştu. Haine merhamet mazluma ihanettir. Teröriste acımak milli birlik ve kardeşliğimizi yok saymaktır. Şerefin, namusun tavizi olmaz, bunlarla mündemiç vatanın tavizi olmaz, milletin tavizi olmaz, devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz. Beş kuruşa vatan satan, üç kuruşa köle, bir dolara da hain olur. Nefsine yenilen iki dünyasını da kaybeder. Bölücüye, teröriste, vandallara, vatansızlara, milliyetsizlere, iblis piyonlarına, yıkım müteahhitlerine, zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz ne de yurdumuz vardır. Maalesef ve aleni şekilde görülüyor ki CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmişlerdir."

Antalya'daki çiftçi ve turizmcilere seslenerek "gelin birlikte yürüyelim" diyen Bahçeli, "Yaylasında hayal kuran Yörük kardeşim, gelin hevesle ve heyecanla Türk ve Türkiye Yüzyılı'na kucak açalım. Huzur, güvenlik, şeref, haysiyet, kudret için MHP ve Erdoğan'a 'evet' diyeceksiniz." şeklinde konuştu.

MHP lideri Bahçeli, bir teröristin 14 Mayıs'ta sadece cumhurbaşkanının değil, sistemin de değişeceğini söylediğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Yine bir başka terörist, 'Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız' ifadesini kullandı. İngiliz The Economist Dergisi, muhalefetin iktidar olması halinde güney sınırlarımız boyunca bir terör koridorunun açılacağını, Türk dış politikasının tamamen değişeceğini, S-400 hava ve savunma füze sisteminin de depoya alınıp çürümeye bırakılacağını iddia etmiş. Kılıçdaroğlu, ABD'yi selamlamak amacıyla Rusya'yı hedef almış, son günlerdeki rezil montajlardan, ahlaksız kumpaslardan bu ülkeyi sorumlu tutmuştur. Rusya yönetimi de bu iddiayı reddetmiştir. Kılıçdaroğlu emperyalizmin ağına takılmış, hitabında Türkiye'yi teslim etmek için pusuya yatmıştır. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasındaki dengeli politikası sömürgeleşmiş Kılıçdaroğlu'nu çılgına çevirmektedir. Bunu gelsin de Antalya'da sebze üreticilerine, turizm sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarına anlatsın. Kılıçdaroğlu ihracatımıza darbe vurmak için tetikte beklemektedir. Kılıçdaroğlu turizm sektörüne zarar vermek için elinden geleni ardına koymamaktadır. CHP'nin başına kasetle oturan bu şaibeli şahıs, yeni bir kaset skandalıyla bir cumhurbaşkanı adayının çekilmesine hizmet etmiştir. CHP yönetimi kulislerin ve kara kampanyaların eline düşmüştür."

Türk ve İslam düşmanlarının Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduğunun altını çizen Bahçeli, terörü aklamaya, arkalamaya, arındırmaya ve asıl maksadını saklamaya niyetlenen ülkelerin boş hayal kurduğunu belirtti.

"CHP'sinden İYİ Partisine varıncaya kadar koalisyon dönemlerine övgüler düzen siyasi zihniyetler milletimizin ve ülkemizin muntazam gerçekleriyle ters düşen aymazlardır" diyen Bahçeli, Türkiye'yi boyunduruk altına almayı planlayanlara duvar öreceklerini söyledi.

Bahçeli, ABD başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve onların Türkiye'deki işbirlikçilerinin Türkiye'de sistemi değiştirmek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasi hayattan silmek istediğini belirterek, "Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter" ifadesini kullandı.

Açık hava toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.