MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anketler şunu söylemiş bizim için vızıltıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anketler şunu söylemiş bizim için vızıltıdır. Üfleyerek hamam ısıtmaya, kişneyerek at doyurmaya çalışanları aziz Türk milleti sandığın başında bekliyor olacak"

"Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'lilerdir. Ümit ediyorum ki yıl bitmeden bu adaletsizlik çözüme kavuşturulacaktır"

-"2023 yılında bir yanda cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü gururla kutlayacağız diğer yandan 2 imtihanla karşılaşacağız"

-"Boş aslan yatağında tilki gibi kuyruk sallayanlara gülüp geçiyor işimize bakıyoruz, ülkemize nasıl hizmet edeceğimize odaklanıyoruz"

-"MHP olarak nasıl bir maziye, nasıl bir misyona sahip olduğumuzun farkındayız. 2023 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünen, her imkanı seferber eden basiretli bir kavrayışla çalışmalarımıza hız veriyoruz"

-"İnanmadan zaferin olmayacağını en iyi biz biliriz. Emek olmadan ekmek, erdem olmadan da hizmet olmayacağını hiç yabana atmayız"

-"8 Ekim 2022 tarihinden itibaren 'Adım adım 2023' toplantılarıyla vatanımızın köylerine gideceğiz. 23 Ekim 2022 tarihinde Manisa açık hava toplantılarımızı yapacağız. Aday belli, karar net diyeceğiz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyeceğiz"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.