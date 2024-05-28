Üye Girişi
Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara, Şam ile iş birliğine giderek terör örgütlerinin kaynağı kurutmalı, Türkiye ile Suriye ortak askeri harekata...

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın terör örgütlerinin kaynağını kurutmak için Şam ile iş birliğine gitmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, Türkiye ve Suriye'nin ortak askeri harekata geçmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Ankara, Şam ile iş birliğine giderek terör örgütlerinin kaynağı kurutmalı, Türkiye ile Suriye ortak askeri harekata geçmelidir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Suriye Ankara Şam Politika Haberler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title