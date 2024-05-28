MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara, Şam ile iş birliğine giderek terör örgütlerinin kaynağı kurutmalı, Türkiye ile Suriye ortak askeri harekata...
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın terör örgütlerinin kaynağını kurutmak için Şam ile iş birliğine gitmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, Türkiye ve Suriye'nin ortak askeri harekata geçmesi gerektiğini vurguladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Ankara, Şam ile iş birliğine giderek terör örgütlerinin kaynağı kurutmalı, Türkiye ile Suriye ortak askeri harekata geçmelidir" - ANKARA