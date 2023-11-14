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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek...

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Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır"

Kaynak: AA / Politika

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