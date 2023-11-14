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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık ve gerilim hali bir defa hukuk devleti ve hukuk...

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Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık ve gerilim hali bir defa hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından hiç de arzu etmediğimiz bir durumdur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık ve gerilim hali bir defa hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından hiç de arzu etmediğimiz bir durumdur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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