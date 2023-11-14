MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık ve gerilim hali bir defa hukuk devleti ve hukuk...
- Güncelleme:
Politika Haberleri
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık ve gerilim hali bir defa hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından hiç de arzu etmediğimiz bir durumdur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık ve gerilim hali bir defa hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından hiç de arzu etmediğimiz bir durumdur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika