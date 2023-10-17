MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Adı ne olursa olsun bölücülüğün siyasi ayağını hukuken kırmak için daha hangi bilgi ve belgelerin olmasına ihtiyaç vardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Adı ne olursa olsun bölücülüğün siyasi ayağını hukuken kırmak için daha hangi bilgi ve belgelerin olmasına ihtiyaç vardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Adı ne olursa olsun bölücülüğün siyasi ayağını hukuken kırmak için daha hangi bilgi ve belgelerin olmasına ihtiyaç vardır. Hem tarih önünde hem millet nezdinde hem de yarın mahkemei kübrada hainlerden olduğu kadar Anayasa Mahkemesi'nden de davacı olacağımızı cümle aleme ilan ediyorum." - ANKARA