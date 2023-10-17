MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin uçak gemilerini Doğu Akdeniz'e sevk etmesi hafife alınamayacak tehdit ve sorumsuzluktur. Buna misilleme veya cevap olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat kararı alması doğru ve cesur bir tavırdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika