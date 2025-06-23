MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin, İran ile İsrail arasındaki fiili savaşa dahil olarak hedef olarak tespiti yapıldığı söylenen üç nükleer tesisi dün itibariyle bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika