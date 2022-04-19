MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı 2021 yılı İnsan Hakları Raporu bizim nezdimizde yok hükmündedir.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı 2021 yılı İnsan Hakları Raporu bizim nezdimizde yok hükmündedir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı 2021 yılı İnsan Hakları Raporu bizim nezdimizde yok hükmündedir. Yırtılıp atılacak kağıt parçasıdır." - ANKARA
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