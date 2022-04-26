MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kez daha soykırımdan bahsetmesi hükümsüzdür, kınamayı hakketmektedir. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kez daha soykırımdan bahsetmesi hükümsüzdür, kınamayı hakketmektedir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kez daha soykırımdan bahsetmesi hükümsüzdür, kınamayı hakketmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kez daha soykırımdan bahsetmesi hükümsüzdür, kınamayı hakketmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kez daha soykırımdan bahsetmesi hükümsüzdür, kınamayı hakketmektedir. Politikacıların kendini mahkeme yerine koymaları felakettir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Joe Biden, Politika, Haberler

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