MHP Genel Başkanı Bahçeli: "2025 yılının en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kuvveden fiile geçmesi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2026 yılının barış ve istikrarın güç kazandığı bir dönemin başlangıcı olmasını dileyerek, "2025 yılının en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kuvveden fiile geçmesi; soyut ve sözde yaklaşımlar yerine somut adımların birer birer gerçekleşmesidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli yayımladığı yeni yıl mesajında, mevcut uluslararası tabloyu değerlendirirken, dünyada yaşanan gerginliklerin insanlığı derinden etkilediğini belirtti. Bahçeli, "Genelleşen çatışma ve cepheleşmeler mucibince huzursuzluğun dibine çakılan, kimi zaman ufuk çizgisini kaybeden beşeriyet gemisi kapsamlı ve kaotik bir belirsizliğin acımasız pençesindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ekonomik sistemlere ilişkin eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Çözülen neoliberalizme eşanlı olarak çatallaşıp çarpıklaşan, müteakiben çürüyüp kokma safhasına geçen kapitalizm, yeni bir uluslararası düzen ve mimarinin doğumunu biteviye geciktirmekte, hatta engellemektedir" ifadelerini kullandı.

Gazze ve bölgesel krizlere dikkat çekti

Bahçeli, Gazze'de devam eden insani krize ilişkin değerlendirmesinde ise İsrail'i sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, "Gazze'de süregelen insani felaketlerin soysuz müsebbibi, savaş ve soykırım suçlusu Siyonist terör zihniyetinin sarıldığı emperyalizmin kundağında daha da azgınlaşması sadece Ortadoğu için değil, dünyanın tamamı için sivri ve ileri bir tehdittir" dedi.

Sudan, Yemen ve Somali başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin de istikrarsızlığı artırdığını kaydeden Bahçeli, "Sudan'da vahşet, Gazze'de soykırım vandallığı ve Yemen ile Somali'nin içine çekilmek istendiği parçalanma girdabı, Ortadoğu ve Afrika'nın Siyonist-Emperyalist türbülansın tesirine kapıldığını acıklı şekilde göstermektedir" ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu

Türkiye'nin güvenliğine ilişkin başlıklara değinen Bahçeli, "2025 yılının en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kuvveden fiile geçmesi; soyut ve sözde yaklaşımlar yerine somut adımların birer birer gerçekleşmesidir" dedi.

Terör örgütlerine karşı mücadelede kararlılığın süreceğini vurgulayan Bahçeli, "Adı, kaynağı, gayesi ve üretildiği bataklığı ne olursa olsun terör örgütlerine hayat ve varlık hakkı tanınmayacaktır. Bu, tarihi bir beka meselesidir" ifadelerine yer verdi.

Son dönemde yaşanan bazı olaylara da dikkat çeken Bahçeli, "Balıkesir, Çankırı ve Kocaali'de düşen ya da düşürülen insansız hava araçlarıyla Libya heyetini taşıyan özel jetin düşmesi akıllara çok soru getirmektedir. 'Terörsüz Türkiye' menziline yaklaştıkça tahrik ve tahribat arayışlarının da artması beklenmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefete çağrı

Siyasi partilere birlik çağrısında bulunan Bahçeli, "Muhalefetin sağduyulu ve sorumlu bir dil kullanması, Türkiye ve Türk milleti paydasında buluşup birleşmeleri milli kimliğimizin ve milli geleceğimizin yüklediği bir ödevdir" dedi.

Yeni yıl vesilesiyle tüm vatandaşların ve Türk-İslam dünyasının yeni yılını tebrik eden Bahçeli, "Türkiye hepimizindir, Türk milleti hepimizin göz bebeği ve istikbalin mimarıdır" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli, Yalova'da DEAŞ mensuplarının saldırısında şehit olan polis memurları için de "Kahraman polislerimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kahraman evlatlarımıza acil şifa temenni ediyorum" mesajını paylaştı. - ANKARA