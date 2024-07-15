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Bahçeli: 15 Temmuz milli kahramanlığın direniş ve dik duruşudur

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, 15 Temmuz'un milli kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresi olduğunu belirtti. Bahçeli, şehitlere rahmet dileyerek, gazilere uzun ve sağlıklı ömürler temennisinde bulundu ve Türkiye aleyhine karanlık senaryolar hazırlayanlara uyarıda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " 15 Temmuz, milli kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir" dedi.

Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milli kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir. 15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakarlıkları göze alacağını idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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