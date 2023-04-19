MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter Sultanbeyli'de partililer ve vatandaşlarla iftar yaptı Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Her gün bir PKK'lı terörist Millet İttifakı'na destek açıklaması yapıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Her gün bir PKK'lı terörist Millet İttifakı'na destek açıklaması yapıyor. Türkiye'yi zillete düşürmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Türkiye'mize hep birlikte sahip çıkacağız." dedi.

Partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına İstanbul milletvekili adayı Nevzat Ünlütürk ile gelen Yönter partililer ve vatandaşlarla oruç açtı.

Yönter, konuşmasında, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin kaderinin oylanacağını ifade ederek "Varlık, birlik, egemenlik haklarımız oylanacak. 'Varlık, birlik haklarımız niye oylansın, sandıkta niye görüşülsün?' diye düşünebilirsiniz. Biz bu haklarımızı koruyoruz da birileri bunları yok etmek için durmadan faaliyet halinde." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "AK Parti ve MHP'nin Kürtleri yaftaladığını, onların terörist olduğunu ima ettiğini" söylediğini kaydeden Yönter, "Kürt kökenli kardeşlerim 14 Mayıs'ta mutlaka tepkisini göstermeli. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız. Onlar bizim ciğerparemiz. Türk-Kürt kardeştir. Bu milletin onurlu ve şerefli mensuplarıdır." ifadesini kullandı.

Ülkede yapılan hizmetlere sürekli karşı çıkıldığını dile getiren Yönter sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köprü yapılır, kara çalarlar. Yol yapılır, kara çalarlar. TCG Anadolu, Türkiye'nin ilk uçak gemisi denize indirildi. Göğsümüzü kabarttı mı? Kabarttı. İHA, SİHA yaparsınız karşı çıkarlar. Kızılelma'yı hangardan çıkarıp uçurursunuz, karşı çıkarlar. Altay tankı yaparsınız, karşı çıkarlar. 'Soğan çok pahalı oldu.' diyorlar. 'Biz köprü yemeyeceğiz ki çocuğumuzun beslenme çantasına köprü koymayacağız ki.' diyorlar. Dünyada köprü ile soğan arasında böylesi bir ilişkiyi ilk kez kuran Kemal Kılıçdaroğlu. Köprüyle soğanı sen nasıl mukayese edersin? Soğan soğan olalı böyle zulüm görmedi."

Köprüler ve yolların yapılmaya belirten kaydeden Yönter, Türkiye Yüzyılı'nın parlak sayfalarının birer birer aralanacağını vurguladı.

Yönter, "Şimdi diyorlar ki '14 Mayıs'tan sonra Ayasofya'nın bir bölümü tekrardan müze olacak'. Siz bu gidişle ezanların sesini de kısarsınız, bayrağı da indirirsiniz. Çünkü siz bu bayrağı indirmeye azmetmişlerle ittifak halindesiniz. Her gün bir PKK'lı terörist Millet İttifakı'na destek açıklaması yapıyor. Türkiye'yi zillete düşürmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Türkiye'mize hep birlikte sahip çıkacağız. Türkiye'nin iki güvencesi var. Birincisi, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan. İkincisi, liderimiz Devlet Bahçeli. Bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek. ezan susmayacak Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.