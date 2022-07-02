Son dakika haberleri... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: "10 maddelik muhtıra metni ülkemiz açısında stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: "10 maddelik muhtıra metni ülkemiz açısında stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır"

YALOVA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları tarafından imza altına alınan bu 10 maddelik muhtıra metni ülkemiz açısında stratejik bir kazanım. Aynı şekilde milli bir başarıdır" dedi.

Yılık, MHP Yalova Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'na katıldı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Yılık, NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşmaya değindi. İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalanan anlaşmanın önemine dikkati çeken Yılık, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının elliyle imza altına alınan bu 10 maddelik muhtıra metni ülkemiz açısında stratejik bir kazanım. Aynı şekilde milli bir başarıdır. Uluslararası bir organizasyonun bünyesinde ilk defa FETÖ'nün, PYD ve YPG'nin terör örgütü olarak tanımlanması bu çerçevede İsveç ve Finlandiya'nın anılan terör örgütlerine destek sağlamayacaklarını yazılı güvenceyle taahhüt etmeleri tarihi bir karardır" ifadesini kullandı.

"Hem bir diploması zaferi hem de dirayetli bir devlet ve hükümet marifetidir"

Memorandum maddelerine değinen Yılık, Türkiye'nin önemli bir diploması zaferi kazandığını belirterek şöyle konuştu:

"İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye karşı saldıran tüm terör örgütlerine açık net şekilde kınaması, PKK'yı yasaklanmış bir terör örgütü olarak teyit etmesi, Türkiye'ye uyguladıkları silah ambargosunun kaldıracaklarının sözünü vermeleri, yine Türkiye'nin terör zanlılarına sınır dışı veya iade taleplerine ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacaklarını açıklamaları, PKK'nın ve diğer tüm terör örgütlerinin ve bunların uzantılarıyla, iktisatlı kuruluşları, ilaveten paravan örgütlerin ve eleman devşirme faaliyetlerinin soruşturulup yasaklama tedbirini uygulamaya geçecek olmaları hem bir diploması zaferi hem de dirayetli bir devlet ve hükümet marifetidir."

"Ülkeyi bölmek için yazılı yemin metni hazırlamışladır"

Yılık, HDP'nin terörist odaklarının partisi olduğunu tüm dünyanın bildiğini ifade etti. Bu gerçeği CHP ve yandaşlarından oluşan ittifakının bu gerçeği görmediğini söyleyen Yılık, "CHP terör örgütlerini savunur hale gelmiş, cenazelerinde milletvekilleri boy gösterir olmuştur. CHP üniter devlet karşıtı bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimizi anmaktan bile imtina edecek hale gelmiştir. CHP hayırsız evlat gibi kendisine Ulu Önder tarafından bırakılan mirası çarçur etmekle yetinmemiş, millet ve devlet karşıtı olduğu için Atatürk tarafından cezalandırılan ne kadar hain, eşkıya, terörist varsa hepsini hasretle anar hale gelmiştir. CHP ve yancıları HDP ile kafa kafaya verip anayasa çalışması yapacak kadar düşmüş adeta ülkeyi bölmek için yazılı yemin metni hazırlamışladır" ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan MHP Genel Merkez MYK üyeleri Fatih Çetinkaya, Yavuz Tellioğlu, Güllü Yener, İl Başkanı Namık Öz, Merkez İlçe Başkanı Aydın Altun'un yanı sıra Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da birer konuşma yaptı.