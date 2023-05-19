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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Nallıhan'a teşekkür ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Nallıhan'a teşekkür ziyareti

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Ankara'nın Nallıhan ilçesine ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Ankara'nın Nallıhan ilçesine ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve İlçe Başkanı İlker Oymaağaç'la esnafı ziyaret eden Yıldırım, Ankara 3. Bölge'den milletvekili seçildiğinden dolayı Nallıhanlılara teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirtti.

TBMM'de kendisini milleti temsil etmeye layık gören hemşehrilerinin yanında olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu vesileyle Nallıhan'da belediye başkanımız, mahalle temsilcilerimiz, kadın kollarımız, ülkü ocakları başkanlarının katılımıyla seçimin ikinci turunda yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedik." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Nallıhan Ankara Politika Haberler

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