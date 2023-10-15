MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Filistin devleti kurulmalı, başkenti Kudüs olmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İsrail-Filistin gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu ve Filistin devletinin kurulması gerektiğini, başkentinin Kudüs olması şartını vurguladı. Ayrıca, yerel seçimlere hazır olduklarını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İsrail- Filistin gerilimine ilişkin, "Ne zaman ki Filistin devleti hak ve hukukuna uygun şekilde kurulur, o zaman problemin bir kısmı biter. Başkenti Kudüs olmak şartıyla." dedi.

MHP Ankara İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi, ATO Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Kongrenin Divan Başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım yaptı.

Yıldırım, Filistin ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin, Gazze'de yaşanan dramın insanlığın bittiği noktada olunduğunu gösterdiğini söyledi.

Bu bölgede Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin'in barış, huzur ve güvenlik çemberi oluşturması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Sayın Genel Başkanımızın dün açıkladığı gibi bir teklifimiz var. Başta iki devlet olması şarttır. Ne zaman ki Filistin devleti hak ve hukukuna uygun şekilde kurulur, o zaman problemin bir kısmı biter. Başkenti Kudüs olmak şartıyla." dedi.

Yıldırım, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere hazır olduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nı milletin kurduğunu, bir gecede ülkeyi Amerika'nın uşaklarına vermemek için çıplak elle tanklara saldırıldığını belirten Yıldırım, "Hepsinin bir gayesi vardı. Vatana, bayrağa, ezana, devlete ve oyuna sahip çıkmaktı. Netice itibarıyla sahip çıkılmıştır." şeklinde konuştu.

"Yerel seçimler, Ankara için çok önemli"

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonucu oluşan siyasi ve sosyal iklimin neticesi olarak Cumhur İttifakı'nın doğduğunu ve Türk milletinin gönlünde büyüdüğünü belirterek, Cumhur İttifakı kuruluğundan bugüne milletin üzerine kurgulanan kirli oyunların açığa çıkarıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının kutlandığı bugünlerde heyecanlarının çok büyük olduğunu ifade eden Doğan, çalışmalarını karalılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Cumhur İttifakı ve MHP olarak geçen seçimlerde büyük başarı elde ettiklerini dile getiren Doğan, gelecek yerel seçimlerin Ankara için çok önemli olduğunu kaydetti.

MHP İl Başkanı Doğan, Ankaralıların çalışkan, gecesi gündüzü Ankara olan hizmet odaklı dürüst bir yönetim istediğini kaydetti.

Kongrede seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Alparslan Doğan, 600 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bazı belediye başkanları ve partililer katıldı.