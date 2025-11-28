Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye, 21. yüzyılda lider ülke olma yolunda önemli bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye, 21. yüzyılda lider ülke olma yolunda önemli bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bölgesel ve uluslararası konjonktürde oluşan karmaşa ve belirsizlik ortamının, insanlığın geleceğine dair endişelere yol açtığını, Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde temel değişiklikleri zorunlu kıldığını kaydetti.

Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin, varoluş tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirten Yalçın, bu yüzden ülkede gerek toplumsal düzen gerekse küresel nizam arayışlarına dair genel geçer yöntemlerin terk edilmesi ve köklü paradigma değişikliklerine gidilmesinin elzem hale geldiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bilgece tutumu ve yapıcı teşebbüsleriyle başlattığı "Terörsüz Türkiye" yürüyüşünün bütün bu zaruretlerin doğal sonucu olduğunu vurgulayan Yalçın, bu bağlamda öncelikle iç barış ortamının güçlendirilmesinin esas alındığını anlattı.

"Amaç, terörün olmadığı bir Türkiye'nin tesisidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları kaydetti:

"Amaç, terörün olmadığı bir Türkiye'nin tesisidir. MHP'nin bu hususta ilham aldığı kaynak kendi şanlı tarihimiz, binlerce yıllık devlet geleneğimiz ve yönetim anlayışımızdır. MHP milletimizin genetik kodlarından aldığı enerjiyle Terörsüz Türkiye'nin hayata geçirilmesi için her türlü fedakarlığı göze almıştır. Terörsüz Türkiye olgusu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da koşulsuz desteğiyle bir devlet projesi haline gelmiştir. Son dönemde başlattığımız siyasi faaliyetler ve sosyal etkinlikler sırasında sevinçle görmekteyiz ki Terörsüz Türkiye, ülkenin her yanında coşku ve takdirle karşılanıp desteklenmektedir. Terörsüz Türkiye, 21. yüzyılda lider ülke olma yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Terörün olmadığı bir toplumsal hayat tarzı, domino taşı gibi öteki bölge ülkelerine de sıçrayacaktır. Terörsüz Türkiye olgusunun gerçekleşmesi, bölge barışının güçlenmesine katkıda bulunmakla kalmayacak, küresel barışa giden yolda önemli bir merhaleye ulaşılmasını sağlayacaktır."

Türkiye'nin sadece bölgesel bir güç değil, aynı zamanda "süper devlet" olmak için her türlü birikime sahip olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Bölgede ve dünyada yeni paradigmalar oluşurken, yeni birliktelikler şekillenirken, Türkiye sahip olduğu tarihi birikimle yeni dünyada yerini alacaktır, almalıdır." ifadesini kullandı.

Yalçın, bu manada Cumhur İttifakı ve MHP'nin üzerine düşen mesuliyeti vukufla ifa ettiğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye, büyük devlet aklıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Terörsüz Türkiye, büyük devlet aklıdır. Mantığında ve temelinde büyük devlet aklı vardır. Binlerce yıllık Türk tarihinden süzülen devlet felsefesi ve yönetim anlayışı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerinin, Terörsüz Türkiye çabalarına destek vermek yerine karalama kampanyaları başlattığını kaydeden Yalçın, "Bu meseleyi kimi siyasi partilerin kar/zarar hanesine yazma noktasından görmesi, Türkiye'nin bekasına şaşı bakmaktır. Türkiye'nin geleceğini değil, kendi çıkarlarını öncelemektir." yorumunu yaptı.

CHP'nin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmasının da samimiyetten değil, mecburiyetten olduğunu belirten Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hatta yasak savmak içindir. CHP vaktiyle altılı, yedili masalar kurup DEM Parti'den oy rüşveti almasının mahcubiyeti içinde, çarnaçar Komisyon'da yer almıştır. CHP, demokrasi istasyonundan kalkan Türkiye Yüzyılı trenini kaçırdığı takdirde sandıkta başına geleceklerin farkındadır. Mikro milliyetçi ve marjinal bazı particiklerse Türkiye Yüzyılı trenine binecek siyasi pasaport ve ehliyete sahip olmadıklarından, cibilliyetleri icabı, lokomotifi ve kompartımanları taşlamaktadır. Sözünü ettiğimiz bu siyasi çevreler, bilhassa MHP aleyhtarlığını köpürtmek için olanca marifetlerini kullanmaya çalışmakta, ancak çırpındıkça batmaktadır. MHP ve Cumhur İttifakı mesafe aldıkça bunlar gerilemekte, tel tel dökülüp tükenmektedir. Bazen Meclis kürsüsünden, bazen de sokaklarda avaz avaz bağırmaları, bir bardak suda fırtına koparmaya çalışmaları bu yüzdendir. Dün CHP'nin yanında saf tutup, CHP'nin kanatları altına sığınıp DEM Parti ile 'Al taviz ver oy' yapanlar, Sayın Genel Başkanımızın çıkışı karşısında paniğe kapılmışlardır. Sayın Devlet Bahçeli, malum girişimiyle hem DEM Parti'ye PKK'nın olmadığı meşru bir siyaseti tercih etmekten başka seçenek bırakmamış hem de DEM Parti karşıtlığından ziftlenmek isteyen çevreleri besinsiz bırakmıştır. Terörsüz Türkiye karşıtı mikro milliyetçi ve marjinal partilerin durumu, bir bakıma karakışta yiyecek arayan aç tilkilerin evlere dadanmasına benzemektedir."

"İmamoğlu'nun sermayesi CHP'yi rehin almıştır"

CHP'nin, Türkiye'nin ve bölgenin meselelerine odaklanmak yerine, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikbal ve istikbalini kurtarma derdinde olduğunu ifade eden Yalçın, "Çünkü İmamoğlu'nun sermayesi CHP'yi rehin almıştır. Üstüne üstlük CHP'nin başı Özgür Özel, siyasi fanatizmde zirve yapmış, partisinin standart oylarını konsolide etme kaygısıyla şedit, hırçın ve kavgacı bir dili itiyat haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tutumunun, samimi, mütereddit ve kararsız CHP'lilerin kendi partilerinden ümit kesmelerine yol açtığını savunan Yalçın, "Gerçek CHP'liler; mevcut yönetimin çözüm üretmeyen, iç barışı baltalayan, yetersiz ve kısır politikaları karşısında alternatif arayışına girmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Saldırgan ve çatışmacı politikalar, MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na geri adım attıramayacaktır." ifadesini kullanan Yalçın, "Mikro partilerin karalama kampanyaları, iftira ve yalan siyasetleri Terörsüz Türkiye yürüyüşünü engelleyemeyecektir. MHP'nin ve Cumhur İttifakının tekerleği tümsekte kalmayacaktır ama muhalefetin ahlaksız siyaseti kara saplanacaktır. Terörsüz Türkiye treni, nihai hedefine mutlaka ulaşacaktır." şeklindeki yorumlarını paylaştı.

MHP'nin Terörsüz Türkiye hususunda yalansız, dolansız ve gerçekçi bir tutum içinde olduğunu ifade eden Yalçın, partisinin, hak bildiği yolda emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
