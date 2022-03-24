MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Hiçbir mikropartikül parti, CHP'nin kucağında seçmen kantarına çıkamayacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, "Hiçbir mikropartikül parti, CHP'nin kucağında seçmen kantarına çıkamayacaktır. Ancak ruhunu, kimliğini ve geleceğini CHP'ye teslim ederek bu partinin listesinden girmeye cesaret edebilen parti başkanlarını ve üyelerini engelleyecek hiçbir yasa maddesi yoktur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, "Seçim Kanunu'nda Öngörülen Değişikliklere" dair açıklama yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Yalçın, "Genel Başkan'ımıza şiddetle arasına mesafe koymasını tavsiye eden, daha da ileri giderek hiçbir surette idrak edemeyeceği '12 Eylül' üzerinden tespitler yapmaya kalkışan bu densiz, her sabah bir başka neocon yatağından mahmur gözlerle kalkarak siyaset yapmaya çalışmaktadır" açıklamasında bulundu.

"Hiçbir mikropartikül parti, CHP'nin kucağında seçmen kantarına çıkamayacaktır" diyen Yalçın, "Ancak ruhunu, kimliğini ve geleceğini CHP'ye teslim ederek bu partinin listesinden girmeye cesaret edebilen parti başkanlarını ve üyelerini engelleyecek hiçbir yasa maddesi yoktur. Mamafih CHP'nin kendi sınırlı imkan ve kontenjanlarını bu uğurda heba etme lüksünü bundan böyle göz alamayacağı da bir hakikattir" ifadelerini kullandı.

"Değişiklikler, kamuoyundaki tereddütleri giderecektir"

Seçim Kanunu'na ilişkin teklif yasalaştığında, CHP dışındaki partilerin birkaçının yüzde 7 barajını aşmak için bir araya gelebileceği ama böyle bir birlikteliğin risklerinin de yüksek olacağı görüşünü paylaşan Yalçın, "İttifak arayışları ve listeler üzerinden şimdiden zillet cephesinde başlayan ikili ve çoklu pazarlıklar, 2023'te uğrayacakları hezimetin erken habercisi gibidir" diye konuştu.

Değişikliklerin mevcut sistemin yol açtığı bazı kayıpları da gidereceğinin altını çizen Yalçın şunları kaydetti:

"Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikler, kamuoyundaki tereddütleri giderecek, kararsızlıklara son verecektir. Siyasi temayüllerin beyhude istikametlere tevcihine engel olacak, birlikte dirlik, tefrika ve taksimde ayrılık olduğu gerçeğine hizmet edecektir.

Sonuçta bütün yasalar insan emeği, insan ürünüdür. Hiçbirisi ilahi kanun değildir. Beşeri hükümler de zamana ve zemine göre değişmekte, değiştirilebilmektedir. Vaktiyle Ahmet Cevdet Paşa'nın öncülüğünde hazırlanan Mecelle'de de bu yönde bir tespit mevcuttur. Seçim Kanunu'nda öngörülen değişiklikler, bu bağlamda mütalaa edilmelidir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika