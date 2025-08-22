MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan, gündeme ilişkin açıklama Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP, terörsüz Türkiye yürüyüşünün garantörlüğü misyonunu büyük bir kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP'li belediyelerdeki "yolsuzluk ve kanunsuzlukları" gizleme refleksiyle kendisini destekleyen kalabalıkları oradan oraya sürükleyip yorgun düşürdüğünü ve usandırdığını kaydetti.

Özel'in konuşmalarında sürekli hırçın bir dil kullandığını ve saldırgan bir üslup takındığını aktaran Yalçın, Özel'in hırçınlık ve saldırganlığının suçunu bastırma çabasında olduğunu savundu.

Yalçın, Özel'in böylece hem parti tabanını sağlamlaştıracağı hem günah ve veballerinin üzerini örteceği hem de CHP seçmeninin tepkilerini diri tutacağı zannına kapıldığını ifade ederek, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Oysa Özel'in kurguladığı siyasi acemiliklerle dolu, teatral ve yapay süreç, tam tersi neticeler vermeye başlamıştır. Çünkü CHP yönetimi, iktidarı ve adalet sistemini suçlamaktan başka hiçbir politika üretememiştir. CHP'li belediyelerde olup bitenler hakkında kamuoyuna hiçbir tatmin edici gerekçe, hiçbir mantıklı ve makul sebep gösterilememiştir. Hakikatlerin saklanması şöyle dursun, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk, rüşvet, iltimas suçlarının yaygın bir şekilde işlendiği algısı giderek güç kazanmıştır. Daha bu hususta açılan davalar sonuçlanmadan, kişi ve eylemlerin örümcek ağı gibi birbirine bağlandığı, çeteleşmenin yerleştiği düşüncesi kamuoyunu sarmıştır."

CHP'nin yürüttüğü, devamlı siyasi rakiplerine çamur sıçratma, ülkede ve parti içinde olan biten her şeyden iktidarı ve Cumhur İttifakı'nı sorumlu tutma politikasının, hüsrandan başka bir sonuç getirmediğini aktaran Yalçın, CHP'nin, kendini "sütten çıkmış ak kaşık" gibi gösterme gayretlerinin nihai götürüsünün, kendi tabanının desteğini kaybetmek olacağını ifade etti.

"Bir zıtlaşma varmış gibi göstermeye çabalamaktadır"

"Özel'in kuyruklu yalan, çamur sıçratma, iftira atma, hakikatleri saptırma yöntemleri tutmayınca, yeni bir taktik denemesine giriştiği" değerlendirmesinde bulunan Yalçın, şunları paylaştı:

"Özel'in yeni taktiği, siyasi rakiplerine kıtır atma ve seçmeni oltalama yöntemidir. CHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında bir mesele, bir zıtlaşma varmış gibi göstermeye çabalamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi terbiye ve nezaketini, söze sadakat ve ahde vefasını unutan Özel, yok 'Bahçeli'ye kumpas kuruldu', yok 'Ak Toroslar had bildirdiler' gibi yavelerle kıtır atmaktadır. Özgür Özel aklınca hem Cumhur İttifakı'nın taraflarını birbirine çatma hem de seçmeni oltaya getirerek avlanma niyetindedir. Peşinen belirtelim, bu şark kurnazlığından Özel'in oltasına balık gelmez. Tutarsızlıklar, başarısızlıklar ve hüsranla dolu siyasi hayatında inkar fırtınalarının savurduğu Özgür Özel, avlasa avlasa dama atılmış pabuç avlar."

Türk milletinin, siyasi hayatının her safhasında gerçekleri, olayları ve insanları sadece gözüyle değil yüreğiyle de görüp değerlendirdiğini vurgulayan Yalçın, Türk milletinin, yüksek basiret ve bilinç sahibi olduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye kervanının önünde, zehirli ayrık otları bitmiştir"

Yalçın, milletin siyaset güzergahında karşısına çıkan ayrık otlarını büyük bir sabır ve metanetle yolup temizlediğini, emin adımlarla yürüyenlerin de yolunu açtığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son dönemde, Cumhur İttifakı ortaklarının Türkiye Yüzyılı bağlamında yola çıkardığı Terörsüz Türkiye kervanının önünde, zehirli ayrık otları bitmiştir. Siyaset dünyamızın yeni ayrık otları, hem Türkiye'nin kutlu bir geleceğe yürüyüşünü engellemek hem de kervanın sahiplerini suçlu çıkarmak için türlü türlü entrika peşine düşmüştür. Başını İP ve onun kötü kopyası olan mikro partilerin çektiği zehirli ayrık otu politikası, TBMM bahçesine de yayılma çabasındadır. Ayrık otlarının gündemi milletinkiyle aynı değildir. Onların gündemi iblisin, FETÖ'nün gündemidir. Bilhassa İP, en büyük muhalefet partisi CHP'nin bile dahil olduğu, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmayarak kötü niyetini açık etmiştir. İP, FETÖ ruhunu diri tutmak üzere ardından sürüklediği particiklerle birlikte, Terörsüz Türkiye komisyonu aleyhinde tezvirat ve karalama kampanyaları yürütmektedir."

"Komisyon görevini büyük bir şeffaflıkla yürütmektedir"

"Bilinmelidir ki bu ayrık otu taifesinin ürettiği her yalan, doğrudan yüce Meclisi, millet iradesini hedef almaktadır." ifadesini kullanan Yalçın, şöyle devam etti:

"Zira komisyonu oluşturan partiler, TBMM'de ezici bir çoğunluk oluşturmuştur. Bütün üyeler, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, bin yıllık kardeşlik hukukunun devamı, milli egemenlikten taviz vermeme konusunda ittifak halindedir. Komisyonda şehitlerimizin aziz ruhlarına azap verilmemesi, gazilerimizin incitilmemesi ve onların hukukunun korunması esas alınmıştır. Özerklik, etnik aidiyetlerin tanınması gibi zırvalar, tartışma konusu bile değildir. Üstelik Komisyon görevini büyük bir şeffaflıkla yürütmektedir. Kamuoyu araştırmaları da göstermektedir ki milletimiz, büyük bir iyi niyet ve yapıcı tavır içinde Terörsüz Türkiye olgusunu ve TBMM'de kurulan komisyonu desteklemektedir."

"Kutlu kervan, hedefe mutlaka ulaşacaktır"

Türk milletinin iyimser, bu süreçten ve istikbalden ümitli olduğunu aktaran Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Peki, iblisin çırakları neyin peşindedir? Onlar, hem TBMM'de tecelli eden milli iradeye başkaldırarak komisyonu dağıtmaya hem de doğrudan millete mal olmuş bu süreci baltalamaya yeltenmektedir. Ancak FETÖ'den ilham alan iblisin çıraklarını büyük bir hüsran beklemektedir. Birincisi aynen geçmişte olduğu gibi Terörsüz Türkiye kervanının yoluna çıkan zehirli ayrık otları, aziz milletimiz tarafından tek tek yolunacaktır. İkincisi kutlu kervan, hedefe mutlaka ulaşacaktır. MHP, Terörsüz Türkiye yürüyüşünün garantörlüğü misyonunu büyük bir kararlılıkla sürdürecektir."