MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan CHP'ye eleştiri Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasetin sokaklarda değil, meydanlarda yapıldığını öğrenmelidir, öğrenecektir. Ne yazık ki Özel, hukukun üstünlüğüne dayanacağına, bağımsız yargıya güveneceğine, taşla, sopayla, tehdit ve şantajla adaletin üstüne gitmektedir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli adli tahkikatı" gerekçe göstererek Türkiye'yi Batılı devletlere şikayet ettiğini belirtti.

CHP'li belediyelere ilişkin iddiaların yargıya intikal ettiğini ancak bu konuda nihai mahkeme kararının alınmadığını hatırlatan Yalçın, "Mevcut vaziyet, yaman bir hakikati dile getiren şu veciz atasözünü hatırlatmaktadır; 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.' Bu durum, ister istemez insanın aklına şu soruyu da getirmektedir; 'Yoksa aç sırtlanlara kuzu mu emanet edilmiştir?' Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin devasa bütçesi, birkaç bakanlığın ve birçok kamu kurumunun bütçesinden daha fazladır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, belediyelerin, halkın malı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Halkın oylarıyla seçilen CHP'liler, ilk iş olarak halkı soymaya başlamıştır. CHP'li belediye yöneticileri, 'Kamunun malı deniz yağmalamazsa ayıp olur bendeniz.' zihniyetiyle milletin malını talan etmiştir. En büyük belediyelerimiz, çeteleşen CHP yönetimlerince yağmalanmıştır. İhaleler ve hak edişler üzerinden tırnakçı, cepçi, tırtıkçı düzeneği tesis edilmiştir. Tabiri caizse CHP, belediyeler üzerinden malı götürmüştür. Hortumlanan belediyelerden gelen pis kokular, giderek bütün çevreye yayılmıştır."

"Maalesef CHP'nin aç yöneticilerinin ellerinde belediyeler, yiğidin değil, yiyenin harman olduğu yer haline gelmiştir." diyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Çatlayıncaya kadar yedikleri için, partinin bünyesindeki çatlaklardan haram akıntıları sızmaya başlamıştır. Hortumculuk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma iddiaları alıp başını gitmiştir. CHP, 'uyaklı şaibe' tabiriyle birlikte anılmaya başlanmıştır. Halk Partisi, halk tarafından 'Halt Partisi' adıyla isimlendirir olmuştur. Oysa belediyelerin gelirlerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Dahası, CHP'nin elindeki büyük kentlerimizin alt yapı yatırımlarına ihtiyacı vardır."

"İzmir'in hali içler acısıdır"

Semih Yalçın, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük kentin her aşırı yağışta sele kapıldığını belirterek, "Güzelim İzmir'in hali içler acısıdır. CHP'nin elinde inim inim inleyen illerin en bakımsızı, en talihsizi durumundaki İzmir'i, Kordon boyu pislik götürmektedir. İzmir, her bakımdan ideolojik bağnazlığın pençesindedir." ifadelerini kullandı.

CHP'li yönetimlerin, üç büyük kentin karşı karşıya bulunduğu temel sorunları çözmek yerine, "bulvarların süslenmesine, cep doldurmaya, işrete ve saza söze ağırlık verdiğini" belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"CHP kurultayları hakkında, hukuk tabiriyle 'mutlak butlan' ihtimalinin konuşulması ise partiyi saran 'mutlak buhran'ın göstergesidir. İçin için yanan CHP'de artık yangın bacayı sarmış, bütün binayı tehdit etmeye durmuştur. CHP'li belediyelerde partiyi köklerinden koparan harami siyaseti, yolsuzluk fırtınaları estirmektedir. CHP, siyaset ummanında, dümeni kırık bir gemi gibi bir o yana bir bu yana çalkalanmaktadır. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iltihabından akan cerahat, sokaklara taşmıştır. Anlaşılan o ki CHP'nin elindeki büyükşehir belediyelerinde, modern şehircilik planlamaları yerine, yüksek nitelikli hortum mühendisliği hayata geçirilmiştir. CHP'nin, elde ettiği belediyelerin kaynaklarına döşediği hortumların uzunluğu, Ekvator çizgisini birkaç kez tamamlayacak, dünyayı defalarca dolaşacak kadar uzun görünmektedir."

"Yargı erki yasal görevini yerine getirmektedir"

Yalçın, CHP yönetiminin, meseleye "siyasi veçhe" vererek yolsuzlukları perdelemeye ve savunma mekanizması oluşturmaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"CHP'li belediyelerde olan bitenin faturası da iktidara ve Cumhur İttifakına çıkarılmaktadır. Oysa CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklarla ilgili yürüyen hukuki süreçlerin iktidarla, Cumhur İttifakıyla zerre kadar alakası yoktur. Yargı erki yasal görevini yerine getirmektedir. CHP ise gerçeği setretmekte, saptırmaktadır. Lakin güneş balçıkla sıvanamayacaktır. Harami siyasetinin, hortumculuğun, kirlenmişliğin üzeri ret ve inkar politikalarıyla örtülemeyecektir. CHP'li belediyeler, SGK'ya olan milyarlarca liralık borçlarının neden ödenmediğinin hesabını vermeye de niyetli görünmemektedir. CHP, milyonlarca emeklinin hakkına tecavüz ederken, bir de utanmadan emeklilerin haklarını savunmaya yeltenmektedir. CHP, bir muhalefet partisinin, bundan da önce Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü esas alan bir siyasi partinin üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmemektedir. Aksine suçu övmekte, suçluları teşvik etmektedir. CHP, hem suçlu hem güçlü gibi davranarak suçunu bastırmaktadır.

CHP sözcüleri, belediyelerindeki yolsuzluk ve itiraf furyası ile ilgili tek cümle etmemektedir. Etkin pişmanlıktan yararlananların adı bile anılmamaktadır. CHP'nin elindeki belediyelerde her yeni skandal patlak verdiğinde, Özgür Özel de hiddetinden patlayıp kendini sokaklara vurmaktadır. Mirasını sık sık istismar ettiği Atatürk'ün koltuğunda celadet ve olgunluk içinde davranması gereken Özel, ergen ve şımarık bir çocuk gibi hareket etmektedir. Özel'in, şedit ve haşin tavırlarla yargıya parmak sallayıp sokakları karıştırma tehdidinde bulunmasıysa ayrı bir çılgınlıktır. Özgür efendi, yaşı itibarıyla 1980 askeri darbesi öncesinde kaosun hakim olduğu karanlık sokakların halini ve dilini bilmez. O yıllarda Türkiye'nin ve Türk toplumunun hangi ağır sınavlardan geçtiğine, emperyalizmin tahrikleriyle karanlık sokaklarda döndürülen terör dolaplarının hangi yıkımlara yol açtığına şahit olmamıştır."

"Sokak terörünün her açıdan Türkiye'ye faturası çok ağır olmuştur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "1980 askeri darbesinin öncesindeki dönemde özellikle gençlerin sokak ve terör eylemleri için kışkırtılmasının doğurduğu vahim sonuçlarla yüzleşmediğini" belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Ateşle oynamaya cüret etmesi, parmaklarını belinde ruhsatsız tabanca taşıyan yalancı kabadayı pozlarıyla sallaması bundandır. Özgür Özel, sorumsuzca sokakları karıştırmanın, CHP'yi, toplumu ve Türkiye'yi hangi badirelere sürükleyeceğini hesap etmemektedir. MHP ve bizim nesil, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesinde sokakları terörize eden komünist ve bölücü militanların alçakça saldırılarında, binlerce ülkücü şehidi toprağa vermiştir. On binlerce sivil terör olayları yüzünden hayatını kaybetmiş, binlerce ocak sönmüştür. Üstelik sokak terörünün her açıdan Türkiye'ye faturası çok ağır olmuştur."

Yalçın, MHP ve Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" çabasının da geçmişte edinilen acı tecrübelerin güncel siyasete yansıması olduğuna işaret ederek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasetin sokaklarda değil, meydanlarda yapıldığını öğrenmelidir, öğrenecektir. Ne yazık ki Özel, hukukun üstünlüğüne dayanacağına, bağımsız yargıya güveneceğine, taşla, sopayla, tehdit ve şantajla adaletin üstüne gitmektedir. CHP yönetimi benzinle yangını söndürmeye, kötü kokuları daha çok ufunetle bastırmaya, fazladan su ile taşkını önlemeye çabalamaktadır. Pişkin CHP yönetiminin, bir de kendilerini milletmiş gibi göstermeye çalışmasıysa ayrı komedidir." değerlendirmesini yaptı.

"CHP yönetimini hırçınlaştıran mesele, siyaseten halka ve hukuken yargıya hesap verecekleri korkusudur." diyen Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

"Şüphesiz, CHP tabanı da parti yönetiminin takip ettiği ayrımcı, acemi, uyumsuz, menfi ve kavgacı politikalardan rahatsızdır. CHP seçmeni, partinin çözümsüzlük çıkmazına saplanması ve gücünün siyasi kavgalarda tüketilmesi yanlışından dönülmesini sabırla beklemektedir. CHP yönetimine tavsiyemiz, kaçak güreşmekten vazgeçmesidir, macera arayışından imtina etmesidir. CHP, özellikle genel başkanlık düzeyindeki davranış biçimi ve üslubunu gözden geçirip değiştirmelidir. CHP'nin yönetici ve sözcüleri sorumlu, yapıcı ve olgun hareket etmeli, usulet ve suhuleti elden bırakmamalıdır. Ne olur ne olmaz, Özgür Özel de nazenin parmaklarına mukayyet olmalıdır. CHP, büyük bir camiadır. Bu camia, Özgür Özel'in çocuksu, hırçın ve intikamcı siyaset tarzını hem benimsememekte, hem de hak etmemektedir.

Zaten milletimiz vakti geldiğinde hıyanet edilen emanetleri CHP'den birer birer geri alacak, ehliyet ve liyakat sahiplerinin güvenli ellerine yeniden teslim edecektir. CHP'nin tasallutundaki belediyeler eliyle yıpratılan güzide kentlerimizin makus talihi, yeniden iş başına gelecek Cumhur İttifakı adaylarınca yenilecektir. Yerel seçimlerde kendilerine geçici olarak teslim edilen emanetlere el uzatan soyguncular, milli iradenin tecellisiyle yüzleşeceklerdir. Suçlular, adaletten kaçamayacaklardır."