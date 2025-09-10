MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Bilinmelidir ki Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş yoktur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bilinmelidir ki Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş yoktur. Teröre ve terörizme taviz verilmemiş, verilmeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye Buluşmaları" hakkında yazılı açıklamada bulundu. Yalçın, dünya düzeninin giderek kaotik bir hal aldığını belirterek büyük devletlerin askeri ve teknolojik imkanlarını sergileyerek güç gösterisi yapma uğraşında olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak terörle mücadeledeki üstün başarıları ülkemize yönelik hesapları bozmuştur"

Yerel, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümü için uzlaşma yeteneklerinin sergilenmesi beklenirken, insanlığın akıbetine dair kaygıların arttığına dikkati çeken Yalçın, "Allah vergisi insan zekası dururken; beşeriyete, sonu meçhul yapay zeka rehberlik etmeye başlamıştır. İnsanlık, kendi yaptığı putların ve tükenmeyen hırslarının kurbanı olmak üzeredir. Bu arada günümüzde küresel dengeler çoklu güç merkezi içeren bir yapıya doğru istikamet alırken, Türkiye ise çıtayı yükselterek 'bölgesel güç' işlevine, 'küresel kutup' misyonunu eklemiştir. Gerek savunma sanayiinde ulaştığı seviye, gerekse uluslararası ilişkiler ve barışçı diplomaside oynadığı yapıcı rol, Türkiye'nin yeni bir 'kutup başı' olarak öne çıkmasına zemin hazırlamıştır. Türkiye, tıpkı Milli Mücadele yıllarında esir ve mazlum milletlere ümit ışığı olduğu gibi; bugün de yeni, adil bir dünya nizamının kurulabileceğini esir insanlık vicdanına müjdelemektedir. Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak terörle mücadeledeki üstün başarıları ve hasımlarına karşı etkili sonuçlar alması, ülkemize yönelik hesapları bozmuştur" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin boşa gitmemesi gereklidir"

Türkiye'nin terörü, terörizmi yendiğine işaret eden Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası ilişkiler literatüründe 'yumuşak güç' olarak nitelendirilen Türkiye'nin yeni yüzyıldaki Kızılelma'sı, '21. Yüzyılda Lider Ülke' hedefine ulaşmaktır. Türkiye, bu yüksek hedefe vasıl olma ve 'süper güç' konumuna erişme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Mevcut küresel aktörlerse yeni düzen arayışı sarsıntılarının yaşandığı yerkürede istikrar, sükün ve barışı tesis etme çabasıyla el ele vermek yerine, pazu şişirme yarışına girmişlerdir. Böylesi bir ortamda, Türkiye'nin aldığı yön tayin edici pozisyon, oldukça kritik ve hayatidir. Uluslararası alanda, diplomaside Türkiye'nin kazandığı yüksek itibar ve sağladığı güven, hem ülkemizin payidar kalması hem de Türk ve Türkiye Yüzyılı ülküsünün gerçekleşmesi bakımından önemlidir. Bu büyük hedefe ulaşmak, sadece dünyada hatırı sayılır bir ülke olmakla değil, aynı zamanda Türkiye'de iç dengeleri yerli yerine koymak ve sosyal barışı kalıcı kılmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda başarılı olabilmek için, Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin boşa gitmemesi gereklidir. O bakımdan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ikna edici girişimleri sayesinde Terörsüz Türkiye hususunda alınan umut verici mesafelerin daha ileriye taşınması, büyük önem arz etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın (Devlet Bahçeli) samimi çabaları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin ve keskin iktidar desteği neticesinde, PKK kendini feshetme kararı almış ve Dem Parti de meşru zeminde siyaset yapma arayışlarına girmiştir."

"Terörsüz Türkiye çabaları, halktan ve kamuoyundan çok büyük tasvip görmüştür"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğuna ve Türkiye'deki şer odaklarının ellerinden terör silahlarını alındığını vurgulayan Yalçın, "Terörsüz Türkiye çabaları, halktan ve kamuoyundan çok büyük tasvip görmüştür. Ne var ki oyunları bozulan terör baronlarıyla bunların içerideki taşeronlarının, MHP ve Terörsüz Türkiye aleyhindeki karalama kampanyaları sürmektedir. Buna karşılık MHP'nin de eli armut toplamamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, vatan sathında başlatılan 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temalı 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları', büyük bir heyecan ve coşku içinde sürmektedir. Milletvekillerimiz, partililerimiz, teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımız; gerek MHP, gerekse Terörsüz Türkiye aleyhinde sürdürülen kara propagandaların, itham ve suçlamaların asılsızlığını gerekçeleriyle halka anlatmak üzere yurdun dört yanına yayılmaktadır. MHP'nin bölgesel buluşmalarında; Terörsüz Türkiye çabalarını baltalamaya dönük asılsız iddialar ve yalanlar birer birer çürütülmekte, partimiz aleyhindeki algı çalışmaları da etkisiz hale getirilmektedir" dedi.

"Bilinmelidir ki Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş yoktur"

MHP tarafından geçekleştirilen Terörsüz Türkiye konulu toplantıların bugüne kadar 4 merkezinde 36 il ve ilçeyi kapsayan temaslar gerçekleştirdiğini belirten Yalçın, "Türk siyasetinde barış ikliminin egemen kılınması ve çoklu dış etkenlere karşı iç dinamiklerin güçlendirilmesi yolunda MHP'nin başlattığı dayanışma toplantılarına, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gösterilmektedir. Toplantılara yüksek katılım, Terörsüz Türkiye'nin ne ölçüde isabetli bir hedef olduğunu ortaya koymuştur. Zira MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye hamlesi, emperyalizmin kazanında kaynayan terörün şifrelerini çözmüş, ateşini söndürmüştür. Sayın Devlet Bahçeli, milli iradenin sesi olmuştur. Sayın Genel Başkanımızın Terörsüz Türkiye hamlesi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da desteklenmiş ve devlet politikası haline gelmiştir. Bilinmelidir ki Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş yoktur. Teröre ve terörizme taviz verilmemiş, verilmeyecektir. MHP, kuruluşundan beri sürdürdüğü tutarlı ve olumlu politikalarının bir gereği olarak, Terörsüz Türkiye'nin de nihai hedefe ulaştırılması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA